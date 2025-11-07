

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس این گزارش؛ تاکنون ۱۶۸ هزار دلار برای پشتیبانی مربیگری تیم‌های ملی بانوان و ۸۳,۵۰۰ دلار برای تأمین تجهیزات والیبال به ایران اختصاص یافته است.

تیم والیبال دختران ایران با بهره‌گیری از تخصص مربی کره‌ای «لی دو-هی» که در چارچوب این برنامه به ایران اعزام شده، در بازی‌های جوانان آسیا با هفت پیروزی پیاپی و تنها یک ست از دست‌رفته، عنوان قهرمانی قاره را به دست آورد.

برنامه «توانمندسازی» فدراسیون جهانی والیبال با هدف توسعه فنی، تجهیزاتی و دانش مربیگری کشورها، تاکنون میلیون‌ها دلار به فدراسیون‌های مختلف در آسیا اختصاص داده است.

در بخش پسران، ایران با هفت پیروزی متوالی و تنها یک ست واگذار‌شده، عنوان قهرمانی را کسب کرد. پاکستان در فینال با نتیجه ۳ بر صفر مغلوب ایران شد و به نقره رسید، در حالی‌که تیم تایلند با پیروزی ۳ بر یک مقابل اندونزی مدال برنز را از آن خود کرد.