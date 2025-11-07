پخش زنده
فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) در پی درخشش تیمهای والیبال ایران در بازیهای جوانان آسیا در بحرین، جزئیات حمایتهای خود از کشورمان را منتشر کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس این گزارش؛ تاکنون ۱۶۸ هزار دلار برای پشتیبانی مربیگری تیمهای ملی بانوان و ۸۳,۵۰۰ دلار برای تأمین تجهیزات والیبال به ایران اختصاص یافته است.
تیم والیبال دختران ایران با بهرهگیری از تخصص مربی کرهای «لی دو-هی» که در چارچوب این برنامه به ایران اعزام شده، در بازیهای جوانان آسیا با هفت پیروزی پیاپی و تنها یک ست از دسترفته، عنوان قهرمانی قاره را به دست آورد.
برنامه «توانمندسازی» فدراسیون جهانی والیبال با هدف توسعه فنی، تجهیزاتی و دانش مربیگری کشورها، تاکنون میلیونها دلار به فدراسیونهای مختلف در آسیا اختصاص داده است.
در بخش پسران، ایران با هفت پیروزی متوالی و تنها یک ست واگذارشده، عنوان قهرمانی را کسب کرد. پاکستان در فینال با نتیجه ۳ بر صفر مغلوب ایران شد و به نقره رسید، در حالیکه تیم تایلند با پیروزی ۳ بر یک مقابل اندونزی مدال برنز را از آن خود کرد.