نماینده ولی فقیه در استان البرز گفت: راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان اولین راهپیمایی بعد از جنگ ۱۲ روزه بودکه مردم مانند همیشه با حضور پرشور خود مشت محکمی بر دهان دشمنان کشور زدند و مثل همیشه تیر دشمن به سنگ خورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، نماینده ولی فقیه در استان البرز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر کرج با قدردانی از حضور مردم دانشجویان و دانش آموزان در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان گفت: این اولین راهپیمایی بعد از جنگ ۱۲ روزه در دل جنگ شناختی با دشمن بود. جنگی که در آن دشمن با تبلیغات منفی برای ناامید کردن مردم اقدام کرد، اما مردم مانند همیشه مشت محکمی بر دهان دشمنان کشور زدند و مثل همیشه تیر دشمن به سنگ خورد.

آیت الله حسینی همدانی افزود: دشمنان مانند همیشه خطای محاسباتی کردند و نفهمیدند مردم از ایران و اسلامشان دست نمی‌کشند مردم ایران در برابر دشمنان خارجی همیشه منسجم‌تر هستند هرگاه دشمنان در برابر این کشور و مردم ایستاده‌اند با دیوار محکم مردم مواجه شده‌اند.

امام جمعه کرج گفت: همین موقعیت شناسی مردم باعث شد که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با شناخت درست از مردم ایران فرمودند ملت ایران بهتر از ملت حجاز در زمان رسول الله (ص) هستند.

آیت الله حسینی همدانی در ادامه گفت: مردم مانند همیشه کار خود را درست انجام دادند، اما حالا مسئولان باید برای رفع مشکلات مردم تلاش کنند از رفع مشکلات اقتصادی تا مبارزه با فساد، مسئولان باید همیشه و همه جا پای کار باشند و از هیچ کاری برای رفع مشکلات مردم غافل نشوند.

نماینده ولی فقیه در استان در ادامه با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار افزود: رهبر انقلاب در این سخنرانی بر حجاب، قرآن، نماز و مطالعه کتاب و تاریخ معاصر تاکید کردند رهبر معظم انقلاب به ایران قوی تاکید داشتند، زیرا ایران قوی یک راهکار کلان برای رسیدن به افق‌های روشن آینده است.

امام جمعه کرج در ادامه گفت: در طول زعامت رهبر معظم انقلاب نظام اسلامی ایران با برهه‌های مختلفی رو‌به‌رو شده و دشمن همیشه تلاش داشته تا برای کشور چالش‌های مختلفی ایجاد کند با هدایت‌های ایشان از همه این چالش‌ها عبور کرده‌ایم. آخرین نمونه آن هم جنگ تحمیلی ۱۲ روزه است که فرمانده معظم کل قوا با ۴ استراتژی مهم با حفظ اقتدار ملی نقشه دشمن را نقش بر آب کردند.

آیت الله حسینی همدانی در ادامه گفت: استراتژی اول ایشان در میدان جنگ بود که متمرکز بر کار عملیاتی حفاظت از زیرساخت‌های کشور بود به صورتی که با معرفی سریع جانشینان فرماندهان نیرو‌های مسلح بازآرایی نظامی کشور شکل گرفت و پس از چند ساعت به این تجاوز پاسخ داده شد. در این راهبرد خط قرمز ایشان حفظ دارایی‌های زیربنایی کشور بود.

او ادامه داد: راهبرد دوم رهبر معظم انقلاب اقدامات موثر عملیاتی بود که آرامش روانی جامعه را بالا برد ایشان سه بار با مردم صحبت کردند و مردم را به داشتن زندگی عادی دعوت کردند و از همان ابتدا اعلام کردند که ایران اهل سازش و تسلیم نیست و مردم هم ثابت کردند که ملت ایران تسلیم هیچ زورگویی نخواهند شد.

امام جمعه کرج افزود: راهبرد سوم ایشان هماهنگی کامل میان میدان و دیپلماسی بود و تجربه این جنگ نشان داد که ایران اولاً در پاسخ به تجاوز وارد عمل شد و ثانیا با قدرت به دشمن خود ضربه زد. در جنگ روایت‌ها ما پیروز میدان شدیم و نشان دادیم که در این جنگ در دفاع از خود و کشور خود وارد عمل شده‌ایم.

آیت الله حسینی همدانی راهبرد چهارم رهبر انقلاب در جنگ ۱۲ روزه را حفظ جایگاه ایران در منطقه دانست و گفت: اقدامات موثر ایران باعث شد قدرت ایران در منطقه مشخص شود از تنش‌های منطقه‌ای هم جلوگیری شود ایران از روز اول با آتش کنترل شده خود نشان داد که به دنبال گسترش جنگ در تمام منطقه نیست.

امام جمعه کرج تاکید کرد: رهبری در سه جبهه میدان جنگ و روایت‌ها مدیریت کامل و جامعی داشتند و نگذاشتند کشور در هیچ کدام از این جبهه‌ها ضربه بخورد.

او در ادامه با اشاره به بیست و یکم آبان سالروز شهادت شهید تهرانی مقدم گفت: شهید تهرانی مقدم شخصیتی مدیر و بلند همت بود امروز همه دستاورد‌های موشکی ما مدیون خدمات خالصانه این شهید بزرگوار است قدرت موشکی ما باعث شد تا امروز آمریکایی‌ها و رژیم سفاک صهیونیستی بفهمند که اگر بار دیگر به ایران نگاه چپی داشته باشند آنچه در روز آخر جنگ چشیدند این بار از روز اول و سخت‌تر خواهند چشید.

امام جمعه کرج تاکید کرد: ایران امروز فقط قدرتمند نیست بلکه مقتدر است اقتدار از درون ملت‌ها می‌جوشد، اما قدرت از بیرون به آنها داده می‌شود امروز ایران مقتدر هرچه دارد از قدرت درونی خود و مردم خود به دست آورده است و فرق ما و بسیاری از کشور‌های دیگر همین است.