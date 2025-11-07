پخش زنده
گیلان در دومین دوره مسابقات قهرمانی کشور انجمن کاراته رقابتی ایران ICKA قهرمان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز گیلان، رئیس هیئت کاراته استان گفت: دومین دوره رقابتهای قهرمانی بانوان کاراته کشور سبک کاراته رقابتی ICKA در ردههای سنی نونهالان تا بزرگسالان امروز در سالن ۶ هزار نفری شهدای رشت برگزار شد که در این رقابتها بیش از هزار ورزشکار از ۱۰ استان کشور در ۲۵ سبک با هم رقابت کردند.
محمد رضا اصلاحی افزود: این رقابتها با درخشش تیم گیلان با کسب ۱۰۰مدال طلا و عنوان قهرمانی به پایان رسید.
وی گفت: تیمهای مازندران و کرمانشاه به ترتیب با کسب ۷۰ و ۵۰ مدال طلا، مقامهای دوم و سوم را از آن خود کردند.
رئیس هیئت کاراته گیلان گفت: این دوره از مسابقات با هدف رونق بخشیدن به ورزش همگانی کاراته و همچنین ارتقای توان فنی ورزشکاران، داوران و مربیان برگزار شد.