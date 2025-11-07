پخش زنده
امام جمعه کرمان بر ضرورت گفتمان اخلاق و معنویت و عملی کردن برنامهها برای ساختن ایران قوی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، حجتالاسلام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی، در خطبه های نمازجمعه امروز کرمان گفت: محور مهم پرهیز از اسراف و تبذیر حتی در انرژی است که نباید در رده کشورهای پرمصرف انرژی قرار بگیریم زیرا کشوری که در حال جنگ تمام عیار با استکبار است وبرای کاهش انرژی ما نقشههای فراوان دارند باید مصرف را مدیریت کنیم اما الان مصرف انرژی ما آرایش جنگی ندارد.
شهید طهرانیمقدم، نسلِ در میدان مسئولیتپذیر برای پیشرفت کشور
وی با اشاره به سالگرد شهادت پدر موشکی ایران شهیدطهرانیمقدم؛ افزود: این شخصیتها در کشور رشد کرده و با نگاه تکلیف محوری پا به میدان خدمت گذاشتند و مسئولیت های بزرگ و مهم را در دست گرفتند و پیشرفت این کشور را رقم زدند و از لحاظ دفاعی کشور را در وضعیت بازدارنده قرار دادند.
حجتالاسلام علیدادی سلیمانی به سالروز تظاهرات تاریخی و معنادار آبان ۵۷ هم اشاره و تصریح کرد: این تظاهرات به رژیم طاغوت ثابت کرد انقلاب در روزهای نزدیک پیروزی قرار گرفته و در آینده نزدیک رژیم باید برچیده شود و انقلاب مردمی ایران تا پیروزی و پس از آن ادامه خواهد یافت.
علم امروز نه در خدمت صلح و توسعه که در خدمت نسل کشی است
وی روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه را هم مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه شعارهای زیبا و جذابی دنیای پرتزویر امروز انتخاب کرده تا ذهن نسلها را به آن معطوف کند؛ اظهار کرد: اما پشت این شعارها پر از خیانت و جنایت علیه بشریت است و سوال اینجاست که آیا امروز علم در خدمت صلح و پیشرفت است؟
حجتالاسلام علیدادی سلیمانی گفت: اما امروز علم در خدمت نسلکشی و در خدمت انسانهای قلدری چون رئیس جمهور آمریکا است که بشریت و انسانیت را تحقیر و تمسخر میکنند؛ ثروت و علم دنیا را برای تحقیر جامعه انسانی و رسیدن به خواستههای شیطانی خود در اختیار گرفتند.
وی افزود: علم و ثروت دنیا با مدیریت استکبار جهانی در مقابل معنویت و عدالت و اخلاق قرار گرفته و علم و فناوری برای اسارت انسان و انسانیت به استخدام درآمده و به اسم دموکراسی بدترین حرکتهای ضد دموکراسی را بر دنیا حاکم کردند اما نظرسنجیهای حتی در کشورهای غربی نشان داده تودههای مردم آگاه هستند.
الزمات ایران قوی
امام جمعه کرمان ادامه داد: امروز ما به ایران قوی نیاز داریم که گفتمان آن اخلاق و معنویت و عدالت و حفظ حقوق انسان و انسانیت است؛ الزاماتی دارد که فهم و درک و بصیرت و تحلیل درست اقشار و تودههای مردم و خواص و نخبگان یکی از این الزامات است؛ قدرت نظامی یکی دیگر از الزامات است که نیروهای مسلح این بخش را متناسب با شأن آن پیش بردند و ما به بازدارندگی رسیدیم.
لزوم تولید هوشمند و رقابتپذیر
وی ادامه داد: سومین الزام ایران قوی قدرتمند شدن در زمینه اقتصاد است که باید با تولید هوشمند و رقابتپذیر با رقبا اقتصاد را در صحنه داخلی و خارجی قدرتمند کنیم.
امام جمعه کرمان یادآور شد: اقتصاد به خصوص باید مبتنی بر توزیع عادلانه فرصتها در جغرافیای پهناور ایران اسلامی باشد و به طور خاص در پیشرفت اقتصادی باید دولت و فعالان اقتصادی به قشر آسیبپذیر توجه کنند.