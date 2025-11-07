به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ امام جمعه نقده آیین عبادی سیاسی نماز جمعه ضمن تسلیت ایام شهادت بانوی دو عالم فاطمه زهرا (س)، افزود: فاطمه زهرا مادر حقیقی همه انسان‌هاست و حتی نزدیکتر از مادر طبیعی به ما؛ چون در زیارت معصومین (ع) به فرزندان فاطمه (س) خطاب می‌کنیم در حالی که مقام حضرت فاطمه (س) از ائمه هم بالاتر است.

حجت الاسلام فصیح نیا افزود: در زارات ائمه معصومین علیهم السلام عرض می‌کنیم «بأبی أنت و أمی بأبی أنتم و أمی؛ پدر و مادرم به فدای شما باد»، چراکه انسان زمانی می‌تواند پدر و مادرش را فدای کسی کند که آن شخص نزدیکتر از پدر و مادر به انسان باشد و حقش از پدر و مادر عظیم‌تر باشد پس همه ما وظیفه داریم جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا (س) بشناسیم و از آن حضرت در تمامی شئون زندگی الگو گیری کنیم.

وی با اشاره به حضور اقشار مختلف مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان، تصریح کرد: مقام معظم رهبری به مشکلات پیش روی ایران و اقدامات دشمنانه آمریکا را باعث ایجاد تنش بین ایران و آمریکا برشمردند و امروز وظیفه سنگین ما حمایت از نظام اسلامی و تقویت نیروی نظامی در مقابل تهدیدات استکباری است که بازدارنده خواهد بود.

امام جمعه نقده با اشاره به روز کیفیت و استاندارد گفت: مقام معظم رهبری همیشه به مصرف تولید داخلی توصیه می‌کنند و برای رونق مصرف تولیدات داخلی ارتقا و بهبود کیفیت ضروری است چرا که افزایش کیفیت در تولیدات داخلی باعث رقابت با تولیدات خارجی خواهد بود بنابراین تولید کنندگان باید برای تقویت کیفیت تولیدات خود دقت و توجه بیشتری داشته باشند.