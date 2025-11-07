نماینده ولی فقیه در استان و جمعه قزوین افزایش اقتدار جمهوری اسلامی را تنها راه مقابله با جبهه استکبار دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجت الاسلام حسین مظفری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قزوین گفت: تنها را نجات بشر ایران در قوی شدن و افزایش اقتدار است، بنابراین به همه جوانان توصیه می‌کنم که معرفت سیاسی خودشان را افزایش دهند و در تحصیلات علمی کوشا باشید.

وی اضافه کرد: ۱۳ آبان ۵۸ دانشجویان ایران در تسخیر لانه جاسوسی آمریکا نقش پررنگی داشتند و اتفاقا همین دانشجویان بودند که متوجه شدند دشمنی این کشور علیه ایران تا چه اندازه بوده است.

امام جمعه قزوین اظهار داشت: شعار مرگ بر آمریکا از سوی ایرانی‌ها ارتباطی به اوایل انقلاب اسلامی ندارد و این موضوع در نهاد ضد ظلم و مبارزه با استکبار مردم ایران نهفته است، بنابراین ما نباید در تعامل با آنها خضوع کنیم و احساس کنیم با مذاکره موفق خواهیم شد.

مظفری در ادامه بیان کرد: حدود ۵۷ روز است که دولت آمریکا تعطیل شده و کار به جایی رسیده که بخش عظیمی از آمریکایی‌ها نیز در صف غذا قرار دارند، جایی که آمال آرزو‌های خیلی‌ها است، امروز به این وضعیت دچار شده است.

امام جمعه قزوین خاطرنشان کرد: کودتای ۲۸ مرداد و قبل از آن همه نشان از ردپای آمریکا در تاریخ ایران است، استکبار یعنی کشوری به خودش حق بدهد که برای سایر کشور‌های دنیا تصمیم بگیرد که ذات آمریکا نیز همینگونه است.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین خاطرنشان کرد: ثبت جهانی باغستان سنتی قزوین در جیاس فائو با سه هزار سال قدمت باعث افتخار بوده و مایه برکات استان است که باید بیش از گذشته حافظ این میراث باشیم.

مظفری یادآور شد: نماز و حجاب را جدی بگیرید که آموزه زهرایی است، چراکه حجاب گام نهادن در مسیر صدیقه زهرا بوده و همه باید این الگوی فاطمی را در سرلوحه زندگی قرار دهیم.

وی تاکید کرد: دعای باران بخوانید تا شاهد نزولات آسمانی باشیم، از خدایا بخواهید که با بارش باران برای هم استان‌ها و هموطنان عزیز شاهد افزایش برکات باشیم.