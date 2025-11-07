پخش زنده
معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم بر ضرورت شکلگیری «حکمرانی اکوسیستمساز هوشمند» در کشور تأکید کرد و خواستار اقدامات جدیتر برای تحول بنیادین در زیستبوم فناوری و نوآوری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر محمدنبی شهیکی، معاون فناوی و نوآوری وزیر علوم، تحقیقات فناوری در پنجمین همایش ملی انجمن علمی پارکهای فناوری و سازمانهای نوآوری ایران که به میزبانی پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان در زاهدان برگزار شد، اظهار کرد: خوشبختانه از دو دهه قبل به صورت جدی شکلگیری المانهای زیست بومی فناوری و نوآوری کشور را شاهد هستیم و در این مدت نهادهای بسیار متنوعی شکل گرفته است.
وی افزود: در حال حاضر ۵۸ پارک علم و فناوری، ۲۹۵ مرکز رشد واحدهای فناور و بیش از ۷۰ صندوق پژوهش و فناوری را در کل کشور داریم که همه اینها ظرفیتهای بسیار خوبی برای اکوسیستم فناوری کشور محسوب میشوند و تلاش میکنیم تا همواره تقویت شوند.
شهیکی تاش تاکید کرد: در این سالها تجاربی از الگوهای موفق و ناموفق را شاهد هستیم که این داستان موفقیت و گاهاً ناکامی این نهادها در ساختار نوآوری میتواند یاریگر و آئینهای شفاف برای طراحی مدلهای بهینهتر با توجه به زیست بومهای کشور باشد.
وی خاطرنشان کرد: در عرصه سیاستگذاری و حکمرانی فناوری نیازمند هم افزایی و شبکه سازی هستیم که این مساله جزء ضروریات و دغدغههای اصلی است. ضرورت دارد تا نگاه حکمرانی فناوری در پارکها با نگرش مبتنی بر ظرفیتسازی بخش خصوصی طراحی و تدوین شود.
معاون وزیر علوم ادامه داد: باید یک اصل را پذیرا باشیم که در حوزه اکوسیستم، رقابت بسیار پررنگی را در عرصه بینالملل داریم، اما باید مدل بومی ما بسیار متفاوت و با توجه به فاکتورهای واقعی و مدلهای بهینه مرتبط با ساختار، کارآمدتر و اثربخشتر باشد و این عرصه حکمرانی فناوری نیازمند به تصمیمگیریهای کلان راهبردی است.
شهیکی تاش ادامه داد: یکی از مسائلی که زیست بوم در شرایط فعلی شدیداً با آن دست و پنجه نرم میکند، کمبود نیروی انسانی متخصص در حوزه فناوری نوظهور است که باید کسانی را تربیت کنیم که پیشران تحول جریان نوآوری در کشور باشند و جذب، شناسایی و سرمایهگذاری بر روی این استعدادها بسیار مهم و ضروری بوده و باید بر روی آن تمرکز کرد.
معاون وزیر علوم تاکید کرد: معتقدم که امروز اکوسیستم به نقطهای رسیده که نیاز به بازیگران بزرگ و شرکتهای لنگر است که این شرکتها و مرکز حوزه نوآوری باشند، اما شکلگیری، تقویت کمی و کیفی آنها نیاز امروز پارکهای فناوری و توسعه نوآوری است.
وی افزود: سرچشمه و منبع تحولات نوآوری، زایش ایدهها در دانشگاه است، چرا که در عصر حاضر دانشهایی که مبتنی بر آموزشهای کلاسیک باشد دیگر جوابگوی نیاز امروز نیست و باید دانشگاههای آینده متفاوت از امروز و بر اساس جهت دهی افراد به نسل سوم و چهارم باشد.
شهیکی تاش تاکید کرد: باور دارم پارکی میتواند موفق عمل کند که همراستا با آن، دانشگاههایش هم تغییر مسیر دهد و این دو در کنار هم تحولات نوین فناوری را رقم بزنند و باور داریم که نیاز امروز زیست بوم کشور، حکمرانی اکوسیستم ساز هوشمند است و در این حوزه به کار و فعالیت و تحول جدی نیاز داریم.