فرماندار بندرلنگه گفت: خط لوله انتقال آب به آب شیرین کن بندرلنگه بصورت کامل تعمیر شده است و مشکلی در تامین آب وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسمیای مرکز خلیج فارس، فواد مرادزاده افزود: بخشی از این خط لوله در حدود ۳ متر دو شب پیش بر اثر آتش سوزی تخریب شده بود.
وی گفت: افراد ناشناس با ریختن گازوئیل و آتش زدن لاستیک بخش کوچکی از خط انتقال آب از دریا به آب شیرین کن را با انگیزههای نامشخص آتش زده بودند.
مرادزاده افزود: شناسایی علت و عوامل این حادثه در دست بررسی است.
آب شیرین کن بندرلنگه، آب مورد نیاز شهربندرلنگه و روستاهای اطراف را با شیرین سازی آب دریا تامین میکند.