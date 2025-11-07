فرماندار بندرلنگه گفت: خط لوله انتقال آب به آب شیرین کن بندرلنگه بصورت کامل تعمیر شده است و مشکلی در تامین آب وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسمیای مرکز خلیج فارس، فواد مرادزاده افزود: بخشی از این خط لوله در حدود ۳ متر دو شب پیش بر اثر آتش سوزی تخریب شده بود.

وی گفت: افراد ناشناس با ریختن گازوئیل و آتش زدن لاستیک بخش کوچکی از خط انتقال آب از دریا به آب شیرین کن را با انگیزه‌های نامشخص آتش زده بودند.

مرادزاده افزود: شناسایی علت و عوامل این حادثه در دست بررسی است.

آب شیرین کن بندرلنگه، آب مورد نیاز شهربندرلنگه و روستا‌های اطراف را با شیرین سازی آب دریا تامین می‌کند.