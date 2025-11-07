پخش زنده
باشگاه فوتبال گل گهر سیرجان با انتشار بیانیهای بابت نتایج ضعیف چند هفته گذشته خود عذرخواهی کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال گل گهر سیرجان که فصل جاری لیگ برتر را با درخشش آغاز کرده بود و حتی تا صدر جدول هم پیش رفت، در هفتههای اخیر با افت محسوسی مواجه شده است. شاگردان مهدی تارتار در سه دیدار گذشته تنها یک امتیاز کسب کردهاند و دو شکست تلخ خانگی برابر تراکتور تبریز و ذوبآهن اصفهان را تجربه کردند؛ نتایجی که باعث شد جایگاه این تیم در جدول ردهبندی متزلزل شود.
باشگاه گل گهر در واکنش به این نتایج، با انتشار بیانیهای رسمی از هوادارانش عذرخواهی کرد و وعده داد که با تلاش مضاعف بازیکنان و کادر فنی، دوباره به مسیر موفقیت بازخواهد گشت.
بیانیه گل گهر در واکنش به نتایج ضعیف
هواداران عزیز و یاران همیشگی گل گهر.
در روزهایی که با همدلی و تلاش آغاز قدرتمندی در فصل جدید لیگ برتر داشتیم و حتی به صدر جدول رسیدیم، هیچ چیز برای ما ارزشمندتر از دیدن لبخند رضایت شما نبود. اما در هفتههای اخیر نتایجی رقم خورد که با شایستگی و توان واقعی گلگهر فاصله داشت؛ بهویژه در دو دیدار خانگی که انتظار ما و شما چیز دیگری بود. ما میدانیم که هواداران گل گهر همیشه کنار تیم بودهاند؛ چه در روزهای پیروزی و چه در لحظات سختی. به همین دلیل، با نهایت احترام و فروتنی بابت نتایج بهدستآمده عذرخواهی میکنیم. باشگاه گلگهر با نگاهی مسئولانه و حرفهای، در حال بررسی دقیق دلایل نتایج اخیر است تا با رفع نقاط ضعف و تقویت تیم، بار دیگر در مسیر موفقیت و افتخار گام بردارد. از حمایتهای بیدریغ و حضور پرانرژیتان در کنار تیم صمیمانه قدردانی میکنیم. گلگهر بدون هوادارانش معنا ندارد و ما ایمان داریم که در ادامه لیگ دوباره با هم خواهیم خندید، با هم خواهیم جنگید و با هم خواهیم برد.