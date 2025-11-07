پخش زنده
مردم خوزستان در تماسهای مکرر با تحریریه خبر صداوسیمای خوزستان، خواستار پیگیری هرچه سریعتر مسئولان برای رفع بحران آلودگی هوا و تهدید سلامت عمومی هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آلودگی شدید هوا امروز جمعه شانزدهم آبان در برخی ایستگاههای سنجش نشان دهند وضعیت بسیار ناسالم است ؛ به طوری که وضعیت پانزده شهر خوزستان از نظر میزان آلاینده ها ، بنفش ، قرمز و نارنجی گزارش شده است.
در چنین شرایطی توصیه میشود افراد مبتلا به بیماریهای قلبی یا ریوی، سالمندان، کودکان و زنان باردار از فعالیتهای سنگین یا طولانیمدت در فضای باز خودداری کنند.
آلودگی هوا در خوزستان دیگر به یک پدیده مقطعی محدود نمیشود؛ بلکه به بحرانی مستمر و فرساینده تبدیل شده است. در هفتههای اخیر، بارها شاخص کیفیت هوا در شهرهای مختلف استان از مرز وضعیت قرمز و حتی خطرناک عبور کرده و زندگی روزمره مردم را مختل کرده است.
شهروندان خوزستانی با انتشار گزارشهای مردمی، تصاویر و پیامهای اعتراضی در فضای مجازی، خواستار پاسخگویی مسئولان و اقدام فوری برای کنترل منابع آلاینده شدهاند؛ از سوزاندن گازهای همراه نفت گرفته تا خشکی تالابها و آتشسوزیهای مرزی به ویژه در هورالعظیم، همه این عوامل در کنار ضعف زیرساختهای پایش و مدیریت محیطزیست، به تشدید بحران دامن زدهاند.
مردم انتظار دارند که مسئولان استانی و ملی، فراتر از اطلاعیههای هشداردهنده، برنامهای عملیاتی و شفاف برای مقابله با آلودگی هوا ارائه دهند و سلامت عمومی را در اولویت قرار دهند.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود، بر اساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها از شاخص ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از شاخص ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.