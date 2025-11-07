پخش زنده
امروز: -
در آیین افتتاحیه جشنواره ملی قرآن و عترت علاوه بر تجلیل از برگزیدگان بخشهای معارف، پژوهش و نوآوری قرآنی، پیام مدیر حوزههای علمیه کشور منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در آیین افتتاحیه سیونهمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور در سالن امیرکبیر دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان، علیرضا زارع شهرآبادی دبیر جشنواره، با تأکید بر اهمیت قرآن به عنوان هویت اصلی دانشجویان، از ۱۰۸ برگزیده در بخشهای معارفی، پژوهشی، نوآوری و فناوری قرآنی این جشنواره تجلیل کرد.
مدیر حوزههای علمیه کشور هم در پیامی به سیونهمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان تأکید کرد: هر ارتباط مثبت با قرآن، انسان را به حیات طیبه میرساند و قرآن کریم کانون اندیشه، معرفت و حیات انسان است.
در بخشی از این پیام آمده است:
جشنوارههایی، چون این، هنگامی پربار خواهند بود که ما را به شناخت درونی خویش برسانند و راهی از درون انسان به سوی قلههای قرآن بگشایند؛ همانگونه که اتصال با این کانون نور، جوهره انسان را احیا و هدایت میکند.
دبیر جشنواره، هدف اصلی برگزاری جشنواره را حرکت فرهنگی دانشگاهها به سمت بازگشت به متن قرآن در زندگی علمی و اجتماعی دانشجویان دانست و افزود: در این دوره تمرکز ویژهای بر بخشهای معارفی و پژوهشی، نوآوری و فناوری قرآنی بوده است.
به گفته زارع شهرآبادی، در بخش معارفی از میان ۱۹۰ شرکتکننده از هشت دستگاه آموزش عالی، ۴۷ نفر موفق به کسب رتبههای برتر شدند و در بخش پژوهشی و نوآفرینی قرآنی نیز از مجموع ۳۸۳ اثر ارسالی در ۱۶ رشته، ۶۱ نفر حائز رتبه شدند.
سیونهمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور با شعار «دکتر طهرانچی، شهید راه قرآن و علم» تا ۱۸ آبان در اصفهان ادامه دارد.