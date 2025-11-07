به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان، نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت امروز در خطبه‌های نماز جمعه این شهر، با اشاره به اینکه بهره وری ما از اقتصاد دریا محور بسیار اندک است گفت: اجلاس استانداران حاشیه خزر که اواخر آبان ماه در گیلان برگزار می‌شود فرصت بسیار مغتنمی است تا بتوانیم با شناخت ظرفیت‌های دریایی و فرصت‌های گردشگری دریایی و معرفی آن، نقش خود را در اقتصاد دریا محور به خوبی ایفا کنیم.

آیت الله رسول فلاحتی در ادامه با بیان اینکه ۲۱ آبان ماه سالروز شهادت پدر موشکی ایران شهید حسن تهرانی مقدم است گفت: اگر ما امروز در سرمیز مذاکره از موشک و برد موشک‌ها حرف می‌زنیم و دشمن از توان موشکی ما واهمه دارد از تلاش‌های این شهید سرافراز است که دشمنان کوردل او را به شهادت رساندند.

خطیب نماز جمعه رشت گفت: استکبار مردم ستیز است و کارش تحقیر ملت هاست و هرجا ببیند کشوری در حال رشد و پیشرفت است سعی در متوقف کردن تلاش‌های آنها به هر طریقی دارد و ترور شخصیت‌های علمی و نظامی یکی از این روش هاست.

نماینده ولی فقیه در گیلان در پایان خطبه‌ها با اشاره به اتفاقات اخیر در کشور سودان گفت: مشکلاتی که این روز‌ها کشور سودان با آن دست و پنجه نرم می‌کند، نتیجه جنگ داخلی و دخالت‌های کشور‌های بیگانه است و اگر مردم این کشور با هم وحدت نداشته باشند و در برابر دشمن نایستند تجزیه این کشور مسلمان آفریقایی دور از انتظار نیست.