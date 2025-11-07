به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نتایج لیگ اسکواش خوزستان امروز ۱۶ آبان اعلام شد که تیم دانشگاه جندی شاپور در مجموع دیدار‌های رفت و برگشت با کسب ۱۵ امتیاز در جایگاه نخست ایستاد و پس از آن تیم‌های بیمه دانا، بیمه سرمد و هیات اسکواش بندر ماهشهر به ترتیب دوم، سوم و چهارم شدند.

همچنین در بخش بانوان، تیم پارسا کامپیوتر در مجموع دور رفت و برگشت لیگ با کسب ۱۵ در جایگاه نخست ایستاد و تیم‌های هلثی هارت، دزاکسین و هیات اسکواش خوزستان به ترتیب دوم سوم و چهارم شدند.