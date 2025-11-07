به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همایش «فرشتگان زمینی» با حضور جمعی از خانواده‌ها، مربیان و فعالان حوزه تربیت‌بدنی ویژه کودکان دارای اختلالات ذهنی در اراک برگزار شد.

مسئول برگزاری همایش فرشتگان زمینی در حاشیه این مراسم گفت: در مدت ۱۲ سال گذشته با همکاری جمعی از دبیران تربیت‌بدنی و والدین، با هدف پر کردن اوقات فراغت و ارتقای سلامت ذهنی و جسمی کودکان دارای اختلالاتی از جمله اتیسم، سندرم داون و سایر طیف‌های کم‌توان ذهنی برنامه‌های ورزشی برای این افراد در نظر گرفته شد.

محمدعلی حسنی افزود: در طول این مدت بیش از ۵۰۰ نفر از کودکان دارای اختلالات ذهنی از خدمات بهره‌مند شدند و هم‌اکنون بیش از ۱۲۰ نفر از آنان دارای کارت بیمه ورزشی هستند.

او با اشاره به برنامه‌ریزی برای توسعه فعالیت‌های ورزشی این قشر گفت: زمینی در منطقه احمدآباد برای احداث سالن ورزشی تخصصی ویژه این کودکان در نظر گرفته شده و انتظار می‌رود مسئولان استانی در صدور مجوز و تسهیل روند ساخت این مجموعه همکاری لازم را داشته باشند.

او افزود: رشته‌هایی از جمله هندبال، دوچرخه‌سواری، دومیدانی و شنا برای دختران و نیز فوتسال، دوچرخه‌سواری و سایر رشته‌های ورزشی برای پسران برگزار می‌شود.

حسنی هدف اصلی اجرای این برنامه را توانمندسازی این گروه از جامعه و ارتقای کیفیت زندگی آنان از طریق ورزش و فعالیت‌های گروهی عنوان کرد.