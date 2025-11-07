امام جمعه موقت خرم‌آباد گفت: تنها راه پیروزی ملت ایران در برابر توطئه‌های غرب، حفظ استقلال، عزت و همبستگی است.

استقلال، عزت و همبستگی؛ رمز پیروزی ملت ایران در برابر فتنه‌گری غرب

استقلال، عزت و همبستگی؛ رمز پیروزی ملت ایران در برابر فتنه‌گری غرب

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حجت الاسلام بهروز شمسی فر در خطبه‌های نماز جمعه این هفته در مصلی الغدیر خرم آباد با اشاره به اینکه آمریکا به دنبال آشوب و چپاول سرمایه‌های ملت هاست، گفت: اتحاد و همبستگی ملت ایران، پیشرفت و توسعه کشور را در برابر دشمنان تضمین می‌کند.

وی با انتقاد از عملکرد آمریکا در عرصه بین‌المللی افزود: آمریکا کارنامه‌ای مملو از جنگ‌افروزی دارد؛ از جنگ در ونزوئلا تا بدعهدی، دروغ‌گویی و پیمان‌شکنی با هر کشوری که استقلال‌خواه و عزت‌طلب باشد.

خطیب موقت نماز جمعه خرم‌آباد با اشاره به نقش آمریکا و رژیم صهیونیستی در ایجاد آشوب و فتنه‌گری گفت: کشوری که خود بیشترین سلاح هسته‌ای را دارد، مانع دستیابی دیگر کشور‌ها به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای می‌شود.

حجت الاسلام شمسی فر در ادامه با اشاره به خطرات فضای مجازی گفت: شبکه‌های مجازی که در اختیار غربی‌هاست، بستری برای دروغ‌پراکنی، تشنج‌آفرینی و تفرقه‌افکنی است و باید هوشیار باشیم و اجازه ندهیم دشمن اتحاد ملت ما را هدف قرار دهد.

امام جمعه موقت خرم آباد با اشاره به روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه تأکید کرد: علم و تکنولوژی باید در خدمت انسانیت باشد، نه ابزار غارتگری و استثمار ملت‌ها، غربی‌ها از دانش برای سلطه‌طلبی استفاده می‌کنند.

حجت الاسلام شمسی فر همچنین با تسلیت ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، صدیقه کبری را مظهر پاکدامنی، مهربانی و الگوی بی‌بدیل بانوان مسلمان دانست.

امام جمعه موقت خرم‌آباد در پایان با گرامیداشت یاد و نام شهید حاج حسن تهرانی‌مقدم افزود: امنیت امروز کشور، مدیون خون پاک شهدا و صبر خانواده‌های آنان است و آمریکا ۴۵ سال است با کشور ایران وارد مبارزه شده، اما همیشه شکست خورده است.

شرکت توزیع نیروی برق لرستان هم امروز با برپایی میز خدمت در مصلی الغدیر پاسخگوی سوالات و مطالبات مردم بود.