به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ استاندار سمنان در ارتباط تلفنی بخش ۲۰در خصوص نحوه برگزاری مانور فرضی زلزله با بیان اینکه این این استان و استان های همجوار ازمنطقه البرز تا کویر بر روی گسل زلزله است گفت: در گذشته این استان شاهد سه زلزله سهمگین با خسارت های بالا بوده است و این موضوع بر اهمیت آمادگی در لزوم بلایای طبیعی همچون زلزله را می افزاید.

کولیوند با بیان اینکه رزمایش آمادگی مقابله با مخاطره زلزله با حضور ۴۰ دستگاه اجرایی برگزار شد گفت: بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ نیروی انسانی و با استفاده از بیش از ۴۰۰ دستگاه خودروی سنگین و نیمه‌سنگین در این رزمایش حضور داشتند.

از مدیریت بحران مطلوب تمام دستگاه های اجرایی و بخش خصوص در این مانور خبر داد وگفت:حضور بخش های خصوصی و مردمی برای نخستین بار در این رزمایش از جمله نقاط مثبت دیگری است که در اجرای عملکرد مناسب این رزمایش تاثیر گذار بود.