

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این دوره از رقابت‌ها با احتساب جام باشگاه‌های آسیا بیست و سومین دوره محسوب می‌شود و در منطقه غرب آسیا ۵ تیم از جمله شهرداری گرگان حضور دارند و در منطقه خلیج فارس ۸ تیم در دو گروه رقابت می‌کنند.۳ تیم برتر منطقه غرب مستقیم به نیمه نهایی و مرحله فینال آسیا راه می‌یابند و تیم چهارم باید در پلی آف شرکت کند. در منطقه خلیج فارس تیم‌های سرگروه راهی نیمه نهایی می‌شوند و تیم‌های دوم و سوم باید در پلی آف حاضر شوند. نتایج کامل روز نخست به این شرح است:

** منطقه غرب - هفته اول:

ساجس (الحکمه) لبنان ۹۲ - ۹۷ شهرداری گرگان

الریاضی لبنان ۸۹ - ۸۰ الوحده سوریه

- تیم آستانه قزاقستان استراحت کرد.

- تیم‌های الریاضی و شهرداری گرگان با ۲ امتیاز اول و دوم و تیم‌های ساجس و الوحده با یک امتیاز سوم و چهارم هستند.

** منطقه خلیج فارس - هفته دوم:

* گروه یک:

شباب الاهلی امارات ۸۹ - ۸۷ المحرق بحرین

الکاظمه کویت ۸۱ - ۹۲ الاتحاد عربستان

- تیم الاتحاد با ۴ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیم‌های الکاظمه و شباب الاهلی با ۳ امتیاز دوم و سوم و تیم المحرق با ۲ امتیاز چهارم است.

* گروه دو:

شاجه امارات ۹۱ - ۸۹ العربی قطر

الکویت کویت ۱۱۳ - ۱۰۸ العُلا عربستان

تیم‌های ۳ امتیازی العلا، العربی، الکویت و شارجه اول تا چهارم هستند.

در فصل قبل ۲۵ - ۲۰۲۴ در منطقه خلیج فارس تیم‌های شباب الاهلی امارات و الاتحاد عربستان و در منطقه غرب تیم‌های الریاضی لبنان و طبیعت ایران در رده‌های اول و دوم قرار گرفتند.

در بسکتبال غرب آسیا تیم الریاضی لبنان با ۲ قهرمانی رکورد دار است و تیم المنامه بحرین با یک قهرمانی در رده دوم قرار دارد. از ایران تیم طبیعت ایران در سال ۲۰۲۵ دوم و تیم شهرداری گرگان در سال ۲۰۲۴ سوم شدند. در سال ۲۰۲۳ تیم‌های ذوب آهن اصفهان و شهرداری گرگان حذف شدند.

در بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا که پیش از این با نام لیگ وابا برگزار می‌شد، تیم الریاضی لبنان با ۵ قهرمانی و ۳ نایب قهرمانی رکورد دار است و مهرام ایران با ۴ قهرمانی و یک سومی دوم و ساجس لبنان با ۳ قهرمانی و یک نایب قهرمانی سوم هستند.

تیم پتروشیمی بندرامام ۲ بار قهرمان و ۳ بار نایب قهرمان و سوم، تیم صبا باتری تهران نیز یک بار قهرمان، ۳ بار دوم و یک بار سوم، صنام تهران یک بار قهرمان و سوم، تیم شیمیدور تهران یک بار قهرمان، ذوب آهن اصفهان یک بار دوم و ۴ بار سوم، فولاد ماهان اصفهان و شهرداری گرگان یک بار نایب قهرمان و نفت آبادان و دانشگاه آزاد تهران یک بار سوم شده‌اند.