پخش زنده
امروز: -
وزارت امور خارجه پاکستان، ادعای مطرحشده مبنی بر جلوگیری از ورود پیروان آیین هندو به خاک پاکستان را نادرست و گمراهکننده توصیف و آن را به طور کامل رد کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ «طاهر حسین اندرابی» سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت: این ادعا تلاشی دیگر برای تحریف واقعیتها و سیاسی جلوه دادن یک موضوع صرفاً اداری است.
وی افزود: سفارت پاکستان در دهلی نو بیش از ۲۴۰۰ ویزا برای زائران سیک مذهب صادر کرده تا بتوانند در جشن سالروز تولد «بابا گورو نانک» از ۴ تا ۱۳ نوامبر ۲۰۲۵ شرکت کنند.
اندرابی توضیح داد: در روز ۴ نوامبر در مجموع هزار و ۹۳۲ زائر از گذرگاه آتاری–واگه وارد پاکستان شدند، اما مقامات هندی از عبور حدود ۳۰۰ نفر از دارندگان ویزا از مرز جلوگیری کردند.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تأکید کرد: روند ورود زائران از سوی پاکستان کاملاً منظم، آرام و بدون هیچ مانعی انجام شد، هر چند تعدادی از آنها به علت نداشتن مدارک کامل نتوانستند پاسخهای لازم را به مأموران مهاجرت ارائه دهند و طبق روال اداری از آنان خواسته شد به هند بازگردند.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان افزود: ادعای اینکه این افراد به علتهای مذهبی از ورود منع شدهاند کاملاً نادرست و تحریکآمیز است.
وی تاکید کرد: پاکستان همواره از زائران تمام ادیان برای زیارت اماکن مقدس در خاک خود استقبال کرده و این روند بر اساس نظامی منظم و تسهیل شده انجام میشود.
اندرابی در پایان گفت: اقدام پاکستان صرفاً اداری بوده و تلاش برای دادن رنگ فرقهای یا سیاسی به آن تأسفبرانگیز است، زیرا چنین رفتارهایی تعصب فزاینده دولت و رسانههای هند را نشان میدهد.