اعمال محدودیتهای موقت ترافیکی اطراف ورزشگاه پارس
اعمال محدودیتهای موقت ترافیکی اطراف ورزشگاه پارس همزمان با پایان دیدار فجر شهید سپاسی و مس رفسنجان اعمال می شود .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس
،مدیرکل مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری شیراز گفت: همزمان با پایان دیدار تیمهای فجر شهید سپاسی و مس رفسنجان، محدودیتهای موقت ترافیکی از ساعت ۱۸ روز جمعه بهمدت سه ساعت در اطراف ورزشگاه پارس اجرا میشود.
جواد دولتآبادی، افزود: این محدودیتها از ساعت ۱۸ روز جمعه بهمدت سه ساعت برقرار خواهد بود. در این بازه زمانی، تردد در میدان قهرمانان با محدودیت همراه بوده و مسیر شرق به غرب بلوار پرتو بهسمت عدالت جنوبی و جنوب به شمال بلوار گلمحمدی بهسمت بلوار پرتو با حضور و هدایت نیروهای پلیس راهور و عوامل ترافیکی مدیریت میشود.
دولتآبادی تأکید کرد: با توجه به حجم بالای تردد در زمان برگزاری و پایان مسابقات ورزشی، از شهروندان درخواست میشود از تردد غیرضروری در معابر منتهی به ورزشگاه پارس خودداری کرده و همکاری لازم را با مأموران پلیس راهور و نیروهای اجرایی شهرداری مستقر در محل داشته باشند.
مدیرکل مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری شیراز، هدف از اجرای این طرح را افزایش ایمنی، جلوگیری از گرههای ترافیکی و تسهیل بازگشت ایمن تماشاگران عنوان کرد.