نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی گفت: دفاع موشکی ایران امروز حاصل تربیت نیرو‌های مؤمن و متخصص و انقلابی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ حجت الاسلام والمسلمین رضا نوری در خطبه‌های نماز عبادی و سیاسی جمعه این هفته گفت: امروز دشمنان ملت ایران می‌دانند که نمی‌توانند به زیرساخت‌های این کشور تعرض کنند، زیرا قدرت بازدارندگی حاصل خون شهدا و تلاش نخبگان ایرانی است.

وی با تأکید بر ادامه مسیر «ایران قوی» گفت: قدرت ملت و رهبری از حضور مردم در میدان نشأت می‌گیرد و هر جا مردم در صحنه بودند، انقلاب و کشور پیشرفت کرد.

نماینده ولی فقیه در استان خاطرنشان کرد: مسیر قوی شدن ایران همان راهی است که شهدا رفتند؛ یعنی ایمان، تخصص و تلاش برای خودکفایی علمی و اقتصادی است.

حجت الاسلام والمسلمین نوری تصریح کرد: ایران دارای موشک‌ها و صنایع دفاعی متعددی است و اگر این توانمندی‌ها وجود نداشت، جنگ تا سال‌ها ادامه می‌یافت.

وی با بیان اینکه بسیاری از روستا‌های خراسان شمالی با کمبود آب مواجه است و کشاورزان مشکلات متعددی در تامین آب دارند، افزود: اقدامات خوبی برای تامین آب استان در حال انجام است، اما مردم هم باید صرفه جویی آب را در دستورکار قرار دهند و نسبت به آن اهتمام جدی داشته باشند.

امام جمعه بجنورد از اقامه «نماز باران» توسط مردم مرکز استان برای نزول رحمت الهی در آستان مقدس امامزاده سیدعباس (ع) بجنورد خبر داد و گفت: این مراسم ظهر روز دوشنبه ۱۹ آبان ماه با هدف استغاثه به درگاه خداوند و درخواست نزول رحمت الهی و پیرو توصیه علما و بزرگان شهر اقامه خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: به همه نمازگزاران خراسان شمالی توصیه می‌شود که در این نماز مستحب حضور پرشور داشته باشند.