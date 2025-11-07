پخش زنده
افتتاح ۴ طرح مهم و اختصاص بیش از ۲۵ همت اعتبار، رهاورد سفر رئیس جمهور کشورمان به کردستان بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، آقای پزشکیان در این سفر یک روزه نشستهایی با تجار و فعالان اقتصادی، نخبگان و فعالان فرهنگی و اجتماعی داشت و در شورای برنامهریزی و توسعه استان هم حضور یافت.
رئیسجمهور در جریان سفر به استان کردستان در جلسه شورای برنامه ریزی توسعه استان با تأکید بر ضرورت برنامهریزی هدفمند و نگاه بلندمدت مدیران، گفت: ملت و جامعهای میتواند موفق و پیروز شود که برای خود برنامهای دقیق و بلندپروازانه داشتهباشد، نه اینکه با روزمرگی و تصمیمهای مقطعی کار را پیش ببرد.
معاون اجرایی رئیسجمهور نیز در این جلسه گفت: بر اساس نتایج نظرسنجی تابستان امسال، مردم کردستان بیشترین رضایت را از گازرسانی و برخورداری از این نعمت داشتهاند و مهمترین مطالبه آنها از دولت، رفع بیکاری، کمآبی و توجه بیشتر به ظرفیتهای اقتصادی استان است.
جعفر قائمپناه افزود: بیش از ۷۱ درصد مردم معتقدند ظرفیتهای بازارچههای مرزی به اندازه کافی مورد استفاده قرار نگرفته و ۵۵ درصد نیز خواستار توجه بیشتر به بخش کشاورزی هستند. همچنین ۶۲ درصد کمتوجهی به شهرکهای صنعتی را یکی از چالشهای توسعه استان عنوان کردهاند.
استاندار کردستان هم در این نشست با اشاره به وضعیت اقتصادی و زیرساختی استان به ضرورت حمایت از سرمایهگذاری در استان اشاره کرد و گفت: با توجه به سهم اندک کردستان از منابع بانکی، نیازمند ایجاد یک خط اعتباری ویژه و بستههای تشویقی برای سرمایهگذاران هستیم تا شتاب توسعه در استان افزایش یابد.
آخرین برنامه سفریک روزه آقای پزشکیان به استان کردستان، گفتگوی تلویزیونی با مردم استان بود.