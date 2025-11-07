پخش زنده
امام جمعه موقت اصفهان: اگر امنیت میخواهیم باید از جسارت دشمن پیشگیری کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ حجتالاسلام حاج سیدمجتبی میردامادی، در خطبههای نماز جمعه امروز اصفهان با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب اسلامی گفت: وقتی ذات آمریکا ظلم و تعدی است، چگونه میشود با آنها گفتوگو کرد؟ وقتی در حین گفتوگو حمله میکنند.
وی گفت: رئیسجمهور فعلی آمریکا گفت «ایران باید تسلیم شود» و باطنِ آمریکا را آشکار کرد؛ تا دیروز میگفتند «بشینیم و مذاکره کنیم»، ولی امروز میگویند «تسلیم شوید». اینها دوستی و رفاقت نمیخواهند، بلکه میخواهند شما را سرکوب کنند.
حجتالاسلام میردامادی افزود: دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی از تسخیر لانه جاسوسی آغاز نشده بلکه ریشه در ذات سلطهگر و ضدعدالت آن دارد.
وی اضافه کرد: با توجه به ماهیتِ تهاجمیِ آمریکا نباید اجازه دهیم دشمن برنامهریزی کند؛ بلکه ما باید از موضع مقتدرانه عمل کنیم.
وی ادامه داد: رهبر انقلاب اسلامی همچنین در فرازی دیگر گفتند بانوان باید حجاب را به عنوان زینت بدانند که این یک امر دینی و زهرایی است.