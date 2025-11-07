

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار‌های هفته نهم لیگ بسکتبال در حالی پنجشنبه (۱۵ آبان) برگزار شد که این رقابت‌ها تا ۱۳ آذر به دلیل اردو‌ها و اعزام‌های تیم‌های ملی ۵ و ۳ نفره تعطیل خواهد بود.

در این فاصله یک ماهه، اما ۳ دیدار معوقه لیگ برتر از هفته‌های پنجم، هشتم و نهم برگزار خواهد شد.

برنامه و زمان این دیدار‌های معوقه به این شرح است:

دوشنبه ۲۶ آبان

*شهرداری گرگان - رعد پدافند هوایی اصفهان (دیدار معوقه هفته هشتم - ساعت ۱۶ - سالن امام خمینی گرگان)

پنجشنبه ۶ آذر

*پاس کردستان - پایش پارت شاهرود (دیدار معوقه هفته پنجم - ساعت ۱۶ - سالن ۲۲ گولان سنندج)

پنجشنبه ۲۰ آذر

*پترونوین ماهشهر - شهرداری گرگان (دیدار معوقه هفته نهم-ساعت ۱۷ - سالن اندیشه ماهشهر)