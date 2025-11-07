نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه سمنان گفت: علاج بسیاری از مشکلات کشور، قوی شدن همه‌جانبه ایران اسلامی در عرصه‌های مختلف مدیریتی، علمی و نظامی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سمنان با قدردانی از حضور گسترده مردم در راهپیمایی یوم‌الله سیزدهم آبان، این حضور را نشانه‌ای از بصیرت، استقامت و پایبندی ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست و گفت: حتی کودکان و نوجوانان ما با شعور و آگاهی در صف نخست مقابله با استکبار جهانی قرار دارند.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان به مناسبت سیزدهم آبان، افزود:ماهیت حقیقی آمریکا در همان روز تسخیر لانه جاسوسی آشکار شد و دشمنی آن کشور با ملت ایران، دشمنی ذاتی و غیرقابل تغییر است؛ بنابراین اعتماد به آمریکا و چشم بستن بر سابقه دشمنی‌هایش خطایی راهبردی است.

امام جمعه سمنان با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی راه‌حل مشکلات کشور را در قدرت‌یافتن ملت ایران عنوان کرده‌اند، تصریح کرد:باید کشور در همه عرصه‌ها قوی شود؛ از مدیریت و اقتصاد گرفته تا علم و فناوری و توان نظامی. جوانان ما با تحصیل، پژوهش و تلاش خود باید پایه‌های این اقتدار را استوارتر کنند.

وی در ادامه با اشاره به تحولات اخیر منطقه، گفت:امروز جبهه مقاومت اسلامی در برابر رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی با قدرت ایستاده است؛ حزب‌الله لبنان، انصارالله یمن و نیرو‌های حشدالشعبی عراق، نماد‌های این اقتدار هستند که با اتکا به ایمان و مجاهدت، نقشه‌های دشمنان را ناکام گذاشته‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطیعی همچنین از فجایع انسانی در سودان به‌دست قدرت‌های منطقه‌ای ابراز تأسف کرد و افزود: وقتی قدرت در مسیر الهی نباشد، به ابزار ظلم و جنایت تبدیل می‌شود؛ اما در نظام اسلامی، قدرت باید در خدمت عدالت، حق‌طلبی و خدمت به مردم قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان در بخش دیگری از سخنان خود به مانور بزرگ زلزله در مرکز استان اشاره کرد و گفت:رزمایشی با محوریت ستاد مدیریت بحران استان و با حضور بیش از ۴۰ دستگاه اجرایی، ۳۵۰ دستگاه خودرو سنگین و ۱۵۰۰ نیروی عملیاتی برگزار شد که هدف آن ارزیابی توان تجهیزاتی، مدیریتی و هماهنگی بین‌بخشی در زمان بحران بود.

وی با قدردانی از عملکرد حرفه‌ای صداوسیمای مرکز سمنان در پوشش زنده این رزمایش، افزود:این تمرین‌ها فرصتی است تا مدیران نقاط قوت و ضعف خود را بشناسند و آمادگی لازم برای مواجهه با حوادث طبیعی افزایش یابد تا در شرایط بحرانی، مردم کمترین آسیب را ببینند.

امام جمعه سمنان همچنین به برگزاری همایش معلمان دین و اخلاق در شهرستان شاهرود نیز اشاره کرد و گفت:در این همایش، اندیشمندان و فرهیختگان استان از جمله آیت‌الله منصوری لاریجانی و پروفسور جوانی درباره تقویت بنیه دینی و اخلاقی نسل جوان سخن گفت و این حرکت را گامی ارزشمند در مسیر ارتقای فرهنگی جامعه دانست.

پیش از خطبه دوم حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی با همراهی نمازگزاران جمعه دعای درخواست نزول باران و رحمت الهی را قرائت کردند.