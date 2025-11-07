به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل امروز در خطبه‌های نماز جمعه تبریز افزود: این سؤال مطرح است که چرا به‌جای بهره‌گیری از سنت‌های اصیل ایرانی_اسلامی از فرهنگ‌های بیگانه تقلید می شود.

وی ادامه داد: هیچ‌کس با شادی و نشاط مخالفتی ندارد، اما شایسته است نشاط مبتنی بر چارچوب‌های اخلاقی و دینی و ملی باشد.

خطیب نماز جمعه تبریز اضافه کرد: ما از ذخایر فرهنگی غنی در حوزه‌های مختلف از جمله جشن‌ها، آیین‌های شاد و موسیقی‌های اصیل برخوردار هستیم. چه ضرورتی دارد که از الگو‌های فرهنگی بی محتوای بیگانگان تقلید شود؟

وی خاطرنشان کرد: اگرچه شادابی دانش‌آموزان کار مطلوبی است، اما استفاده از موسیقی‌های نامتناسب که موجب انحراف ذهنی می‌شود، مصداق نشاط سالم نخواهد بود. از مدارس و نهاد‌های دولتی انتظار می‌رود در این زمینه دقت نظر بیشتری داشته باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل با تأکید بر لزوم حفظ انسجام ملی گفت: انسجام ملی به خودی خود تداوم نمی‌یابد، بلکه ما موظفیم آن را استحکام بخشیم. برخی از رفتار‌های مشاهده‌شده در میان مسئولان و گروه‌ها، مغایر با انسجام ملی است.

وی افزود: تعارضات و تقابل گروه‌های مختلف، انسجام ملی را تضعیف می‌کند. به‌ویژه قوای سه‌گانه و مسئولان باید در این زمینه مراقبت بیشتری داشته باشند. برخی اظهارنظر‌ها و عملکردها، جامعه را از وحدت دور می‌سازد.

امام جمعه تبریز همچنین از عموم مردم خواست تا از انتقال شایعات بی‌اساس در جامعه خودداری کنند چرا که هزاران عنصر ضد انقلاب در فضای مجازی مشغول تولید و نشر شایعات متعدد علیه جمهوری اسلامی ایران هستند؛ بنابراین نباید به هر محتوای منتشرشده در فضای مجازی اعتماد کرد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در بخش دیگری از خطبه ها با گرامیداشت سالروز شهادت شهید حاج حسن تهرانی مقدم، بنیانگذار و پدر صنعت موشکی ایران اظهار کرد: دستاورد‌های جوانان سپاه در حوزه هوا و فضا در جنگ ۱۲ روزه دشمن آمریکایی_صهیونیستی علیه کشورمان، نشان‌دهنده تداوم راه شهدا توسط آنان است.

امام جمعه تبریز تصریح کرد: در حوزه توانمندی‌های موشکی و دفاعی، هیچ گونه مماشاتی قابل قبول نیست و بر ارتقای فناوریهای موشکی تأکید داریم تا به سطحی از بازدارندگی دست یابیم که هیچ قدرتی جرأت تقابل با ایران اسلامی را نداشته باشد.

وی با تبیین بیانات رهبر معظم انقلاب به مناسبت ۱۳ آبان شرایط بررسی موضوع مذاکره با آمریکا را منوط به دو شرط اساسی دانست و گفت: آمریکا اولاً باید از حمایت رژیم صهیونیستی دست بردارد. ثانیاً باید حضور خود در منطقه را خاتمه دهد. امت حزب‌الله در صورت تداوم سیاست‌های آمریکا، این کشور را به زور از منطقه اخراج خواهند کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل در ادامه خطبه ها با هشدار درباره وضعیت منابع آبی کشور گفت: با توجه به کاهش نزولات آسمانی و وضعیت نامناسب سدها، صرفه‌جویی حتی به میزان یک لیوان در روز نیز حائز اهمیت است.

خطیب نماز جمعه تبریز در ادامه خطبه ها با اشاره به موضوع اهمال در امور پزشکی تأکید کرد: کوتاهی در رسیدگی به بیماران، به‌ویژه موارد اورژانسی هرچند به صورت غیرعمد، مسئولیت‌آور است. از جامعه پزشکی انتظار می‌رود با رعایت موازین حرفه‌ای، از بروز هرگونه حادثه ناگوار پیشگیری کنند.