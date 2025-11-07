آتش سوزی یک هتل چهار طبقه در یکی از خیابان‌های مشهد با تلاش و سرعت عمل آتشنشانان، مهار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، سخنگوی عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد گفت: با وقوع این حادثه، صبح امروز، جمعه در خیابان فدائیان اسلام، آتش‌نشانان به سرعت از پنج ایستگاه به محل اعزام شدند.

آتشپاد دوم حسن نجمی افزود: کانون آتش، پشت بام این هتل بود که بر اساس بررسی‌های اولیه این محل به کافه سنتی تغییر کاربری داده بود.

وی اضافه کرد: همچنین آتش به پله‌های اضطراری نیز سرایت کرده بود که با تلاش نیرو‌های آتش‌نشانی، در مدت زمان کوتاهی مهار و از گسترش آن به سایر بخش‌های ساختمان جلوگیری شد.

سخنگوی عملیات آتش‌نشانی مشهد ادامه داد: این حادثه محبوس و مصدوم نداشت و علت دقیق آن در دست بررسی است.

هزار و ۸۰۰ آتش‌نشان در مشهد خدمت‌رسانی می‌کنند.