مهار آتش سوزی یک هتل در مشهد
آتش سوزی یک هتل چهار طبقه در یکی از خیابانهای مشهد با تلاش و سرعت عمل آتشنشانان، مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، سخنگوی عملیات سازمان آتشنشانی مشهد گفت: با وقوع این حادثه، صبح امروز، جمعه در خیابان فدائیان اسلام، آتشنشانان به سرعت از پنج ایستگاه به محل اعزام شدند.
آتشپاد دوم حسن نجمی افزود: کانون آتش، پشت بام این هتل بود که بر اساس بررسیهای اولیه این محل به کافه سنتی تغییر کاربری داده بود.
وی اضافه کرد: همچنین آتش به پلههای اضطراری نیز سرایت کرده بود که با تلاش نیروهای آتشنشانی، در مدت زمان کوتاهی مهار و از گسترش آن به سایر بخشهای ساختمان جلوگیری شد.
سخنگوی عملیات آتشنشانی مشهد ادامه داد: این حادثه محبوس و مصدوم نداشت و علت دقیق آن در دست بررسی است.
هزار و ۸۰۰ آتشنشان در مشهد خدمترسانی میکنند.