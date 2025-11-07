پخش زنده
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری برخورد با مفسدان اقتصادی و نفوذیهای داخلی را حلّال مشکلات کشور دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حجت الاسلام والمسلمین سید ابوالقاسم فاطمی در خطبههای نماز جمعه شهرکرد گفت: حل مشکلات را باید در داخل کشور و برخورد با مفسدان اقتصادی و نفوذیهای داخلی پیدا کرد و مردم مجازات قاطعانه این افراد را خواستارند.
وی افزود: عدهای در نظام جمهوری اسلامی ایران با خطای محاسباتی و شناختی از آمریکا به دنبال سازش و مصالحه با این دولت مستکبر هستند، اما سیاستهای کلی کشور را مقام معظم رهبری تعیین میکنند و بارها فرمودهاند مقامات آمریکایی قابل اعتماد نیستند و مذاکره با دولتمردان این کشور جنایتکار مشکلات ایران را حل نخواهد کرد و مردم باید در این باره هوشیار باشند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد با اشاره به این که جوانان باید با حقایق تاریخ آشنا شوند، خاطرنشان کرد: شاه بجای حفظ منافع ملت به دنبال صیانت از سیاستهای استعمارگرایانه آمریکا در منطقه به ویژه ایران بود و رهبر کبیر انقلاب اسلامی جلوی این ژاندارم زورگو را گرفتند و جمهوری اسلامی را جایگزین استبداد طاغوت کردند.
حجت الاسلام والمسلمین فاطمی درباره تحولات سودان هم گفت: این کشور اسلامی ثروتمند است که بیگانگان با تفرقه و توطئه باعث حذف حجاب شدند و به بهانه نجات این کشور از ظلم ارزشهای اسلامی را کم رنگ کردند و ناهنجاریها رواج پیدا کرد.
وی افزود:منابع سودان درحال غارت و جنگ داخلی شکل گرفته است و اینها عبرتهایی است که باید ملت ایران از آن درس بگیرند و به حفظ عفاف حجاب و ارزشهای دینی اهتمام ورزند.
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی با انتقاد از وضعیت عفاف و حجاب در جامعه ایران گفت: دشمنان با ترویج بی حجابی به دنبال آسیب به اعتقادات و ارزشهای دینی مردم ایران هستند و باید جلوی این توطئه گرفته شود.