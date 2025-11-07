پخش زنده
معاون تولید پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند از اجرای بزرگترین طرح تعمیرات اساسی صنعت پالایش کشور در این مجموعه خبر داد و گفت: ظرفیت تولید فرآوردههای پالایشگاه پس از انجام تعمیرات حداقل ۲ میلیون لیتر افزایش مییابد که این موفقیت حاصل تلاش شبانهروزی نیروهای متخصص، برنامهریزی دقیق و اعتماد به توان داخلی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عزتالله غلامی با تشریح فرآیند تعمیرات اساسی پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند در سال ۱۴۰۴ تصریح کرد: تعمیرات اساسی این دوره از پالایشگاه، بزرگترین عملیات تعمیراتی در تاریخ پالایشگاه شازند و یکی از گستردهترین طرحهای صنعت نفت محسوب میشود که تعمیرات اساسی ۱۴ واحد عملیاتی پالایشگاه در این فرآیند انجام شد.
وی با بیان اینکه با انجام تعمیرات اساسی، ظرفیت واحدها به ظرفیت طراحی و گاه اضافه بر ظرفیت افزایش مییابد، تصریح کرد: ظرفیت تولید فرآوردههای پالایشگاه پس از انجام تعمیرات اساسی حداقل ۲ میلیون لیتر افزایش مییابد که این موفقیت حاصل تلاش شبانهروزی نیروهای متخصص، برنامهریزی دقیق و اعتماد به توان داخلی است.
تأمین تجهیزات از داخل
معاون تولید پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند با اشاره به اینکه برای انجام تعمیرات اساسی این دوره از پالایشگاه، بهدلیل حجم بالا و سختی کار زیاد، از دو سال پیش در حال برنامهریزی بودیم، اظهار کرد: با وجود همه تدابیر و برنامهریزیهای از پیش انجام شده، حجم خرابیها در واحد RFCC که از لحاظ ظرفیت جزو بزرگترین واحدهای خاورمیانه است تا ۳۰۰ درصد بیش از پیشبینیها بود و بسیاری از اقلام قابلیت تعمیرات نداشتند، اما با همه چالشهای موجود، در بازه زمانی بسیار محدود ۷۰ روزه توانستیم تجهیزات مورد نیاز را با استفاده از ساخت داخل تهیه و تأمین کنیم که این اقدام دستاوردی بسیار بزرگ بهشمار میرود.
غلامی با بیان اینکه ظرفیت طراحی پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند ۲۵۰ هزار بشکه در روز بود که با اصلاحات عملیاتی، هماکنون به ۲۶۵ هزار بشکه در روز افزایش یافته است، اظهار کرد: این مجتمع پالایشی بهعنوان تکمیلترین و توسعهیافتهترین مجتمع پتروپالایشی کشور، توانسته تمامی محصولات خود را به استاندارد پایه ۲۰۰۴ و برخی را با دانش داخلی به استاندارد ۲۰۰۵ ارتقا دهد.
وی با اشاره به اینکه این پالایشگاه نخستین و تنها تولیدکننده نرمال هگزان در کشور است که با تولید این محصول، واردات آن بهطور کامل قطع شده است، بیان کرد: نرمال پنتان و پروپیلن و محصول ویژه ATR-۱۴۰ نیز در این پالایشگاه تولید میشود که ATR-۱۴۰ سوخت کشتیرانی مطابق با استاندارد IMO ۲۰۲۰ را تأمین میکند.
تولید محصولات بهروز
معاون تولید پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند با بیان اینکه فرآیندهای پالایشگاه شازند مطابق با فرآیندهای روز دنیاست و این مجموعه تکمیلترین واحدهای فرآیندی را بهمنظور تولید محصولات بهروز دارد، اظهار کرد: سیستم کنترل پیشرفت DCS در این پالایشگاه فعال است که تنها در یکی دو پالایشگاه کشور وجود دارد. همچنین آزمایشگاه کنترل کیفیت، دارای تأییدیه استاندارد ۱۷۰۲۴ از اداره استاندارد است و بهعنوان آزمایشگاه معتمد شناخته میشود.
غلامی با تأکید بر اهمیت ایمنی در عملیات پالایش گفت: تمامی نیروهای پیمانکاری و کارکنان جدید و حتی نیروهایی که برای انجام تعمیرات اساسی وارد مجموعه میشوند، پیش از ورود به فرآیند تعمیرات اساسی، دورههای آموزشی ایمنی را طی میکنند. الزامهای ایمنی در تمامی قراردادهای اجرایی و تأمین کالا لحاظ شده و فرمهای مدیریت تغییر و ارزیابی ریسک نیز مطابق با استانداردهای جهانی در پالایشگاه اجرا میشود.
وی به چشمانداز این پالایشگاه در استفاده از سوختهای فسیلی و انرژیهای پاک اشاره کرد و افزود: استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در دستور کار پالایشگاه شازند قرار دارد و از لحاظ استاندارد انرژی نیز این پالایشگاه نشان ممیزی استاندارد انرژی را دریافت کرده و مصرف انرژی این مجموعه کمتر از حد استاندارد مورد قبول شرکتهای پالایشی است.
برنامهریزی برای تکمیل زنجیره ارزش
معاون تولید پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند با بیان اینکه در شرایط فعلی، حتی اگر نتوانیم از سوختهای فسیلی برای تأمین انرژی استفاده کنیم، باید برنامهریزی لازم بهمنظور تکمیل زنجیره ارزش و تبدیل فرآوردهها به محصولات با ارزش افزوده اجرایی شود، ادامه داد: طرح ککسوزنی با قابلیت استفاده در صنایع فولادی و بحث مشتقات بنزین با قابلیت تبدیل به فرآوردههای پتروشیمی ازجمله طرحهایی است با هدف تکمیل زنجیره ارزش در دستور کار قرار دارد.
غلامی استمرار تولید در شرایط فعلی را ازجمله چالشهای مهم مجموعههای پالایشگاهی کشور دانست و افزود: پالایشگاه شازند بیش از ۴۵ هزار قطعه مصرفی دارد که بیش از ۲۰ هزار قطعه آن نخستین بار در شرکتهای داخلی تولید شدهاند، همچنین بسیاری از تجهیزات دوار با وجود ریسک بالا، بومیسازی شدند که خوشبختانه با همه چالشهای موجود، هیچیک از طرحهای داخلیسازی با شکست مواجه نشدهاند.
وی به سابقه ۱۰ ساله کاری خود در واحد عملیاتی این پالایشگاه اشاره کرد و گفت: پرچالشترین دوره زمانی از لحاظ سختی کار برای بنده زمان فعلی است زیرا پالایشگاهها روز به روز در حال فرسوده شدن هستند و تجهیزات نیاز به تعمیرات بیشتری دارند، همچنین مشکلاتی مانند قطعی برق، تأخیر در تحویل اقلام و محدودیتهای تأمین همچنان وجود دارد، اما با برنامهریزی دقیق، توانستهایم استمرار تولید را حفظ کنیم.