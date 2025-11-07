پخش زنده
امروز: -
امام جمعه موقت سردشت گفت: اسلام پیروان خود را از سوءظن، غیبت و تهمت بازداشته و بر پایه خوشگمانی و حفظ حرمت مؤمنان تأکید فراوان دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ امام جمعه موقت سردشت در خطبههای این هفته با اشاره به موضوع ظن و گمان، بر ضرورت پرهیز از قضاوتهای نادرست و بدگمانی نسبت به دیگران تأکید کرد و گفت: اسلام پیروان خود را از سوءظن، غیبت و تهمت بازداشته و بر پایه خوشگمانی و حفظ حرمت مؤمنان تأکید فراوان دارد.
ماموستا محمود طاهرزاده افزود: بسیاری از اختلافات و کدورتها در جامعه از گمانهای بیاساس و قضاوتهای عجولانه ناشی میشود و مسلمانان باید با تقویت ایمان و رعایت تقوا از این رفتارها پرهیز کنند.
امام جمعه موقت سردشت در پایان، وحدت، صبر و گفتوگو را رمز آرامش و همدلی در جامعه دانست و از مردم خواست در برخورد با یکدیگر نیت پاک و نگاه مثبت داشته باشند.