امام‌جمعه سنندج در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گفت: سفر رئیس جمهور به کردستان دستاورد‌های مثبتی برای استان به همراه داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، ماموستا رستمی در خطبه‌های این هفته سنندج اظهار داشت: سفر مؤثر و بی‌تشریفات رئیس جمهور به استان، نشان از عزم جدی دولت برای رسیدگی به مشکلات مردم و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم آینده‌نگری در اداره امور کشور و استان اشاره کرد و افزود: مسئولان باید با دیدگاهی آینده‌نگر بستر‌های لازم برای رفع مشکلات مردم و خدمت به آنها را فراهم کنند.

امام جمعه سنندج در ادامه با بیان‌اینکه بهره‌گیری از انرژی صلح آمیز هسته‌ای حق مسلم هر جامعه و کشوری است تأکید کرد: این دستاورد، نقش مهمی در مسیر درمان بیماری‌ها و اقدامات علمی و توسعه‌ای دارد.

ماموستا رستمی همچنین با بیان اینکه سازمان ملل باید از عزت، کرامت انسانی و حقوق ساکنان مظلوم فلسطین دفاع کند اظهار داشت: مردم بی دفاع، به واسطه گرسنگی و تشنگی، جانشان را از دست می‌دهند و سازمان ملل در سکوت نشسته است.

امام‌جمعه سنندج بر اهمیت علم‌آموزی در جامعه نیز تأکید کرد و گفت: علم و آگاهی، پایه‌های ترقی هر جامعه‌ای است.