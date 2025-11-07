سیصد دانش آموز دختر به مدت چهار روز، عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اولین کاروان دانش آموزی شهرستان اراک در قالب اردوی راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند.

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج اراک گفت: صبح امروز ۳۰۰ نفر از دانش آموزان دختر ناحیه یک آموزش و پرورش اراک در قالب شش دستگاه اتوبوس به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند.

سرهنگ پاسدار صابر حیدری افزود: دانش آموزان در مدت چهار روز از مناطق عملیاتی هویزه، فتح المبین، شلمچه و اروندکنار بازدید و با تاریخ دفاع مقدس و حماسه آفرینی رزمندگان بیشتر آشنا می‌شوند.

او آشنایی دانش آموزان با رشادت ها، ایثار و از خودگذشتگی و سیره شهدا را از اهداف این سفر معنوی عنوان کرد و گفت: رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس با کمترین امکانات از میهن اسلامی دفاع کردند.

قرار است امسال هشت هزار دانش آموز استان مرکزی در قالب کاروان‌های راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شوند.