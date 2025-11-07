به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر آموزش وپرورش بویین میاندشت گفت: ۷۴ نفر از دانش آموزان دختر متوسطه دوم به عنوان اولین کاروان راهیان نور به همت آموزش وپرورش وبسیج دانش آموزی با دو دستگاه اتوبوس عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.

احمد زالی با اشاره به اینکه اردوی راهیان نور به مدت سه روز برگزار می‌شود پیش بینی کرد:دومین مرحله اردوی راهیان نور ویژه دانش آموزان پسردر فصل زمستان اعزام شوند.