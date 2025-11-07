واژگونی سواری پراید در جاده استهبان به شیراز، پنج مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،رییس شعبه جمعیت هلال احمر استهبان گفت: در گزارشی مبنی بر واژگونی خودروی سواری پراید در کیلومتر ۱۲۵ جاده شیراز به استهبان، نجاتگران به محل حادثه اعزام شدند.

محمدجواد خیرات افزود: نجاتگران پس از ارزیابی و ایمن سازی صحنه، اقدامات اولیه را برای پنج مصدوم حادثه انجام دادند و آنان را با همکاری عوامل اورژانس برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل کردند.

شهرستان استهبان در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.