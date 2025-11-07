به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی سیدزاده گفت: ما در حال حاضر در کشور به صورت میانگین تا تاریخ سیزدهم آبان دو و سه دهم میلی متر بارندگی داشتیم که این عدد در سال قبل شانزده و نیم میلیمتر بوده و هشتاد سه درصد کاهش بارندگی در مقایسه با سال قبل را نشان می دهد.

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف آبفای کشور افزود: در حال حاضر استان‌های اصفهان ایلام، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خوزستان، قم، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی، لرستان، هرمزگان، همدان و یزد بارندگی صفر گزارش شده است که متاسفانه در حال حاضر شرایط خاص و حادی داریم.