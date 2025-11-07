

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دیدار تیم خیبر خرم آباد با نتیجه ۷ بر ۳ مقابل تیم نام آوران خراسان شمالی به برتری دست یافت.

نتیجه انفرادی این دیدار به شرح زیر است: (اسامی تیم خیبر در ابتدا آمده است):

خیبر خرم آباد ۷ – نام آموران خراسان شمالی ۳،

۵۷ کیلوگرم: علیرضا سرلک ۱۲ – عرفان جعفرپسند ۹،

۶۱ کیلوگرم: مهدی حسین زاده ۵ – امیرحسین علی زاده ۳،

۶۵ کیلوگرم: ابراهیم خواری ۱۱ – علیرضا حیدری صفر

۷۰ کیلوگرم: سینا خلیلی ۱۱ – پوریا محمدی صفر

۷۴ کیلوگرم: علی کرم پور ۶ – محمدرضا عسکرپور ۷،

۷۹ کیلوگرم: علیرضا کریمی ۲ – مهدی علیپور ۶ ضربه فنی

۸۶ کیلوگرم: ابوالفضل شمسی پور ۶ – مجید باقری ۲،

۹۲ کیلوگرم: بهنام سرابی ۱۳ – مسعود ساعدی ۲،

۹۷ کیلوگرم: عرفان علی زاده ۳ – امیر محمدی ۴،

۱۲۵ کیلوگرم: ابوالفضل محمدنژآد ۱۳ – طا‌ها خمینه ۲