پخش زنده
امروز: -
هفته سوم لیگ برتر کشتی آزاد باشگاههای کشور امروز در شهر خرم آباد برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دیدار تیم خیبر خرم آباد با نتیجه ۷ بر ۳ مقابل تیم نام آوران خراسان شمالی به برتری دست یافت.
نتیجه انفرادی این دیدار به شرح زیر است: (اسامی تیم خیبر در ابتدا آمده است):
خیبر خرم آباد ۷ – نام آموران خراسان شمالی ۳،
۵۷ کیلوگرم: علیرضا سرلک ۱۲ – عرفان جعفرپسند ۹،
۶۱ کیلوگرم: مهدی حسین زاده ۵ – امیرحسین علی زاده ۳،
۶۵ کیلوگرم: ابراهیم خواری ۱۱ – علیرضا حیدری صفر
۷۰ کیلوگرم: سینا خلیلی ۱۱ – پوریا محمدی صفر
۷۴ کیلوگرم: علی کرم پور ۶ – محمدرضا عسکرپور ۷،
۷۹ کیلوگرم: علیرضا کریمی ۲ – مهدی علیپور ۶ ضربه فنی
۸۶ کیلوگرم: ابوالفضل شمسی پور ۶ – مجید باقری ۲،
۹۲ کیلوگرم: بهنام سرابی ۱۳ – مسعود ساعدی ۲،
۹۷ کیلوگرم: عرفان علی زاده ۳ – امیر محمدی ۴،
۱۲۵ کیلوگرم: ابوالفضل محمدنژآد ۱۳ – طاها خمینه ۲