امام جمعه قم گفت:فناوری‌های نوین با تسهیل دسترسی به اطلاعات می‌توانند موتور محرک اقتصاد و دیگر عرصه‌های حیات اجتماعی باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت الله علیرضا اعرافی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قم، با اشاره به فشار‌های گسترده رسانه‌ای و سیاسی علیه محور مقاومت طی دو سال اخیر، گفت: با وجود این هجمه‌ها که به تعبیر وی در ابعادی هم‌سنگ جنگ جهانی اول قابل ارزیابی است، امت اسلامی توانسته است هویت و توان خود را بازیابی کند.

امام جمعه قم با تأکید بر آمادگی روزافزون نیرو‌های مقاومت در ایران، عراق و منطقه گفت: هرگونه تعرض به جهان اسلام با واکنش قاطع و کوبنده مواجه خواهد شد.

آیت الله اعرافی همچنین، وضعیت فرهنگی جامعه را نیازمند توجه جدی دانست و افزود: اگر حساسیت اخلاقی نسبت به بی‌عفتی و نادرستی‌ها در جامعه کاهش یابد، تذکر و مطالبه‌گری صحیح نیز کم‌رنگ خواهد شد؛ در حالی که بنا بر تعالیم دینی، رنجش از گناه مقدمه اصلاح رفتار عمومی است.

وی در ادامه به موضوعات اقتصادی و اجتماعی نیز پرداخت و با اشاره به مشکلات مسکن تصریح کرد: با وجود تلاش‌های مسئولان برای اجرای برنامه‌های نهضت ملی مسکن، مردم انتظار تسریع در روند تأمین و تحویل واحد‌ها را دارند.

امام جمعه قم همچنین از همه اقشار جامعه خواست با توجه به شرایط جدی کم‌آبی و بحران انرژی، صرفه‌جویی در مصرف آب، برق و گاز را جدی بگیرند و همراه با تلاش مسئولان برای رفع کمبودها، از دعا و تضرع غفلت نکنند.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور به جایگاه فضای مجازی و فناوری‌های هوشمند و به نقش بی‌بدیل نوآوری، خلاقیت و توسعه دانش در پیشرفت جوامع امروز گفت: اسلام همواره انسان را به گسترش مرز‌های علم و کشف اسرار طبیعت تشویق کرده و حرکت علمی بشر در چارچوب ضوابط الهی را نمادی از عظمت خداوند دانسته است.

وی افزود: فناوری‌های نوین با تسهیل دسترسی به اطلاعات و فراهم کردن امکان تبادل و گردش سریع داده‌ها، می‌توانند موتور محرک اقتصاد و دیگر عرصه‌های حیات اجتماعی باشند.

امام جمعه قم اضافه کرد: هر امر مطلوبی اگر بدون تدبیر و مدیریت رها شود، می‌تواند پیامد‌های زیانبار به همراه داشته باشد و فضای مجازی امروز مصداق برجسته این هشدار است.

وی با یادآوری سرعت و گستره تأثیرگذاری فناوری‌های هوشمند تصریح کرد: این حوزه در کنار فرصت‌ها، آسیب‌هایی عمیق و پرشتاب نیز تولید می‌کند.

آیت‌الله اعرافی به تحقیقات متعدد جهانی درباره آثار سو اعتیاد به فضای مجازی اشاره کرد و گفت: غرق‌شدن نسل جوان در جهان مجازی، آنها را از زندگی واقعی دور می‌کند، سلامت روح و روان را تهدید می‌سازد و زمینه‌های بروز ناهنجاری‌هایی را پدید می‌آورد که بنیان خانواده و اخلاق اجتماعی را نشانه می‌رود.

وی تهدید‌های فضای مجازی را محدود به حوزه فرد و خانواده ندانست و این عرصه را بستری برای نفوذ قدرت‌های سلطه‌گر معرفی کرد.

وی‌گفت: برخی قدرت‌ها با بهره‌گیری از ابزار‌های هوشمند، در تلاش‌اند تا استقلال ملت‌ها را مخدوش کنند و بر افکار عمومی نفوذ یابند، ذائقه اجتماعی و سیاسی کشور‌ها را دگرگون کنند و در نهایت آنان را در منظومه استکبار جهانی هضم نمایند.

مدیر حوزه‌های علمیه، بازسازی نظام تربیتی کشور را ضرورتی انکارناپذیر خواند و تاکید کرد: خانه، مدرسه، آموزش و پرورش و دیگر نهاد‌های تربیتی باید نسلی پرورش دهند که فرصت‌ها و تهدید‌های فناوری را به‌درستی بشناسد و با هوشمندی از فضای مجازی بهره ببرد. او این فصل جدید تربیتی را نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اجرای جدی دانست.