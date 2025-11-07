امام جمعه کرمانشاه راهپیمایی ۱۳ آبان امسال را تجدید بیعتی با مقام معظم رهبری و شهدای انقلاب و پاسخی کوبنده به سیاست‌های خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست.

حضور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان نشانه بصیرت و وفاداری آنها به انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه در خطبه‌های نماز امروز ضمن قدردانی از حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان ماه گفت: این حضور بیان کننده بصیرت و وفاداری مردم به انقلاب اسلامی است

آیت الله غفوری همچنین ضمن قدردانی از دستگاه‌های نظارتی برای برخورد با مفاسد یادآور شد: دین اسلام با هرگونه فسادی مخالف است و قطعاً این برخوردها مورد رضایت مردم می‌باشد.

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به رشادت‌های نیروهای نظامی انتظامی و امنیتی در جنگ ۱۲ روزه گفت: به فرموده رهبر معظم انقلاب بایستی در حوزه نظامی پیشرفت‌های کشور بیشتر از قبل باشد .

کسب تقوای الهی و تاثیر آن در سلامت فردی و اجتماعی از دیگر موضوعات مطرح شده در خطبه‌های نماز ظهر امروز بود.