آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کاشان در بین ۲۹۶ آزمایشگاه زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رتبه هفتم را کسب کرد.

درخشش آزمایشگاه دانشگاه کاشان در بین آزمایشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

درخشش آزمایشگاه دانشگاه کاشان در بین آزمایشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون پژوهشی و ارتباطات علمی دانشگاه کاشان گفت: در سال ۱۴۰۲ جایگاه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کاشان رتبه ۳۲ بوده است.

حسین خراسانی زاده با بیان اینکه برای این دوره یک ساله ۵۴۹ آزمایشگاه عضو شبکه آزمایشگاهی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارزیابی شده است افزود: آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کاشان موفق شد با ۱۰۹ پله ارتقا نسبت به سال ۱۴۰۲ رتبه ۲۷ را در بین تمامی مراکز آزمایشگاهی عضو این شبکه به خود اختصاص دهد.

به گفته وی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کاشان در سطح استان اصفهان نیز از بین ۷۰ آزمایشگاه عضو شبکه راهبردی، رتبه سوم را پس از آزمایشگاه‌های خصوصی و قبل از دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه اصفهان کسب کرده است.