به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، خطیبان جمعه استان با اشاره به تخصیص اعتبارات ویژه به استان در سفر رئیس جمهور ابراز امیدواری کردند این مهم زمینه توسعه بیش از پیش استان را به دنبال داشته باشد.

آنها همچنین با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی، معدنی و نیروی انسانی در استان از مدیران خواستند با عزم جدی برای به فعلیت رساندن این ظرفیت‌ها تلاش کنند.

امامان جمعه استان با اشاره به افتتاح طرح‌های آبرسانی در مناطق مختلف استان تأکید کردند این مهم تأمین آب شرب پایدار در دراز مدت و توسعه کشاورزی را فراهم خواهد ساخت.

خطیبان جمعه استان به موضوع نرخ اقلام اساسی نیز پرداخته و خواستار نظارت جدی در رابطه با مهار تورم و گرانی و برخورد با متخلفان و گرانفروشان شدند.

لزوم توجه به رعایت حجاب در جامعه و جدی گرفتن فریضه امر به معروف و نهی از منکر، ضرورت حمایت از مردم مظلوم غزه در برابر جنایات رژیم صهیونیستی و قدردانی از حضور گسترده و با صلابت مردم استان در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان از دیگر فراز‌های خطبه‌های امامان جمعه استان بود.