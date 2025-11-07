امام جمعه خوی گفت: ایران اسلامی با تکیه بر ایمان، علم و خودباوری راه پیشرفت را با اقتدار ادامه می‌دهد و تنها صدای مستقل در برابر نظام سلطه جهانی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نمازجمعه این هفته شهرستان خوی به امامت حجت‌الاسلام حجت قاسم‌خانی در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد.

امام جمعه خوی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در روز ۱۳ آبان، گفت: رهبر انقلاب در سخنان خود ماهیت متکبرانه و دیوانه‌وار نظام سلطه و در رأس آن آمریکا و شخص ترامپ را یادآور شدند.

وی افزود: در روایتی از پیامبر اکرم (ص) دیوانه حقیقی کسی معرفی شده که متکبرانه رفتار می‌کند، نافرمانی خدا می‌نماید، اما آرزوی بهشت دارد و مصداق امروز این رفتار شخص ترامپ و نظام استکباری آمریکاست که هیچ ملتی از شر آنان در امان نیست.

امام جمعه خوی با تحلیل رفتار سیاسی و شخصیتی ترامپ گفت: استراتژی او بر پایه تحقیر، تهدید و خودبزرگ‌بینی است و اصولی که در کتاب‌هایش ذکر کرده، چیزی جز فریب و سلطه‌جویی بر ملت‌ها نیست.

وی افزود : ترامپ و هم‌پیمانانش دروغ را به اهرم اصلی سیاست خود تبدیل کرده‌اند و دشمنی آنان با ایران نه به دلیل برنامه هسته‌ای بلکه به سبب ایران قدرتمند و مستقل است.

حجت‌الاسلام قاسم‌خانی در ادامه با گرامی‌داشت یاد و خاطره سردار شهید حسن تهرانی مقدم پدر موشکی ایران گفت : تاریخچه قدرت موشکی کشور، روایت ایستادگی و خودباوری است و این توان دفاعی نتیجه مجاهدت و مدیریت مؤمنانه فرماندهان شهید است که معادلات امنیتی منطقه را دگرگون کردند.

وی افزود: امروز ایران به برکت تلاش این شهیدان، قدرت بازدارندگی بالایی دارد و دشمنان در برابر آن ناتوان‌اند.

امام جمعه خوی مؤلفه‌های برجسته سیره شهید تهرانی مقدم را تلفیق علم و ایمان، اقدام پیش‌دستانه، ریسک‌پذیری آگاهانه و تربیت نیروی انسانی متعهد دانست و گفت: رمز ماندگاری انقلاب در پیوند علم، ایمان و خودباوری است؛ همان چیزی که در دوران پهلوی نبود و باعث سقوط سریع کشور در جنگ جهانی دوم شد.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به تحولات اخیر سودان تأکید کرد : سودان نمونه‌ای روشن از دخالت‌های غرب و نظام سلطه است که با شعار‌های فریبنده و تحریکات فرهنگی و رسانه‌ای، کشوری ثروتمند را به ورطه فروپاشی کشاندند.

او گفت: شعار‌هایی نظیر آزادی و حقوق زنان، هنگامی که از سوی بیگانگان هدایت شود، به ابزار نفوذ و تجزیه ملت‌ها تبدیل می‌شود.

امام جمعه خوی افزود: امروز فاجعه انسانی در سودان به یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های قرن بیست‌ویکم تبدیل شده و پشت‌صحنه آن، آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشور‌های وابسته منطقه هستند.

وی تأکید کرد: ملت ایران باید از این تجربه درس بگیرد و بداند دشمنان استقلال کشور همان کسانی‌اند که شعار حقوق بشر و آزادی سر می‌دهند، اما در عمل عامل بزرگ‌ترین جنایت‌های انسانی‌اند.

در پایان حجت‌الاسلام قاسم‌خانی با بیان اینکه ایران اسلامی با تکیه بر ایمان، علم و خودباوری راه پیشرفت را با اقتدار ادامه می‌دهد تصریح کرد :امروز کشور ما به برکت خون شهیدان و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب، تنها صدای مستقل و آزاد در برابر نظام سلطه جهانی است.