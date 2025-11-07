پخش زنده
معاون اجرایی رئیسجمهور با بیان اینکه آقای پزشکیان به وعده «ایران متعلق به همه ایرانیان» پایبند است، گفت: نگاه رئیس جمهور مبتنی بر وفاق و همدلی ملی است و همه ما باید کمک کنیم کشور با همافزایی و دوری از سهمخواهیهای بیثمر، از مشکلات عبور کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «محمدجعفر قائمپناه» در جریان سفر استانی رئیس جمهور به استان کردستان، پنج شنبه شب در دیدار جمعی از فعالان سیاسی این استان، شنونده دیدگاهها، نقدها و دغدغههای آنان درباره مسائل مختلف این استان بود.
سرپرست نهاد ریاست جمهوری در این نشست با تاکید بر ضرورت احترام به مردم و تنوع دیدگاهها، اظهار داشت: باید به مردم و نگاههایشان احترام گذاشت. دولت از روز نخست با مسائل و بحرانهای متراکم روبهرو بوده و تلاش کرده است در عین مدیریت شرایط، شنونده نقدهای دلسوزانه باشد.
وی افزود: رئیس جمهور پزشکیان به وعده «ایران متعلق به همه ایرانیان است» پایبند است؛ هرچند شیوه اجرای آن ممکن است برای برخی محل گفتوگو باشد.
قائمپناه با تاکید بر اینکه اکثر مردم دغدغه مسائل سیاسی ندارند بلکه معیشت و تامین نیازهای اساسی زندگی برایشان اهمیت دارد، گفت: ما موظفیم برای تأمین این نیازها تلاش کنیم، ناترازیها در حوزههای برق و آب، فشارهای خارجی و برخی تحولات بینالمللی بر اقتصاد اثر گذاشته است، با این حال، دولت تمام توان خود را بهکار گرفته تا امور کشور بهویژه پرداخت بهموقع حقوقها بدون وقفه انجام شود.
معاون اجرایی رئیسجمهور ضمن تقدیر از حمایت و همکاری قوای دیگر با دولت، تصریح کرد: پشتیبانی سران دو قوه قضائیه و مقننه از دولت بسیار مؤثر بوده است و این همراهی در تصویب و پیگیری امور نقش مهمی داشته که باید قدردان آن بود.
وی با اشاره به بحران آب در کشور، تاکید کرد: میانگین آب قابلاستحصال کشور طی پنج دهه اخیر کاهش معناداری داشته است. با توجه به نیازهای کشاورزی، صنعت و شرب، ناگزیر به اصلاح الگوی کشت و تحول در بخش کشاورزی هستیم.
قائمپناه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برآوردها نشان میدهد ۲۶۵ هزار بازمانده از تحصیل و بیسواد در استان کردستان وجود دارد. حدود سههزار کلاس درس کمبود داریم که تاکنون حدود ۱۲۰۰ کلاس احداث شده و بقیه نیز با تداوم نهضت عدالت آموزشی و مدرسهسازی و همراهی استانداری تکمیل خواهد شد. از سوی دیگر خوشحالم که برای نخستینبار تابوهای گذشته شکسته شده و از ظرفیت اهلسنت و بانوان در سطوح مدیریتی استان بهره گرفته میشود. مهم، هویت ایرانی و کارآمدی است؛ گرایشهای سیاسی مانع استفاده از نیروهای شایسته نخواهد بود.
سرپرست نهاد ریاست جمهوری ادامه داد: نگاه آقای پزشکیان مبتنی بر وفاق و همدلی ملی است. همه ما باید کمک کنیم کشور با همافزایی و دوری از سهمخواهیهای بیثمر، از مشکلات عبور کند.