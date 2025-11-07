به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان گفت: ساخت پارکینگ طبقاتی ۲۰۰ واحدی در محله مصلی با توجه به مشکلات ترافیکی و کمبود پارکینگ، با حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است و تا پایان سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد.

محمد صیرفی‌نژاد با اشاره به طرح‌های بزرگ منطقه افزود: یکی از طرح‌های مهم، اجرای زیرگذر شهید خدمت آیت‌الله رئیسی در بزرگراه اردستانی است که با بودجه‌ای افزون بر هزار میلیارد تومان در حال انجام است

وی با بیان اینکه این طرح شامل هشت پل است گفت: هدف آن اتصال حصه شمالی و جنوبی به صورت ایمن و روان‌سازی جریان ترافیک است.

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان با اشاره به اقدامات فرهنگی و اجتماعی در محله حصه گفت: آسیب‌شناسی اجتماعی از موضوعات موردتوجه در این منطقه است.

وی گفت: یکی از اقدامات شاخص، توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، جوانان و نوجوانان با برگزاری دوره‌های آموزشی، توسعه کسب و کار و بازارچه‌های محلی است.