وضعیت جوی و دریایی بوشهر آرام پیشبینی میشود
هواشناسی بوشهر وضعیت جوی استان را تا روز دوشنبه آرام پیشبینی کرد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: بر اساس نقشههای هواشناسی تا روز دوشنبه وضعیت دریایی بهنسبت آرامی بر روی خلیج فارس پیشبینی میشود و در این مدت غبار محلی، افزایش ابر و در برخی نقاط مه صبحگاهی از پدیدههای غالب در سطح استان و روی دریا خواهند بود.
حسین مستانه افزود: جهت وزش باد متغیر بیشتر شمال غربی تا جنوب غربی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتردر ساعت پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی بوشهر اضافه کرد: ارتفاع موج دریا هم ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.
وی گفت: فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ساعت ۰۳:۴۵ دقیقه بامداد، مد اول ساعت ۰۹:۴۰، جزر دوم ساعت ۱۳:۵۴ و مد دوم ساعت ۲۰:۴۷ دقیقه خواهد بود.