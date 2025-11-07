سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت: درخواست آمریکا برای پیوستن چین به مذاکرات کنترل تسلیحات هسته‌ای غیرمنطقی است و آمریکا باید صادقانه به تعهدات خلع سلاح هسته‌ای خود عمل کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری تاس، مائو نینگ روز جمعه در یک جلسه مطبوعاتی گفت: توانایی‌های هسته‌ای چین با آمریکا و روسیه قابل مقایسه نیست و درخواست از چین برای پیوستن به مذاکرات کنترل تسلیحات هسته‌ای در این مرحله ناعادلانه، غیرمنطقی و غیرممکن است.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین خاطرنشان کرد: آمریکا که دارای بزرگترین نیرو‌های هسته‌ای جهان است، باید صادقانه به تعهدات خلع سلاح هسته‌ای خود عمل کند و اقداماتی را برای کاهش زرادخانه هسته‌ای خود انجام دهد تا شرایطی برای دستیابی به خلع سلاح هسته‌ای جهانی و کامل ایجاد شود.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دیدار با رهبران پنج کشور آسیای مرکزی در کاخ سفید، ادعا کرد: روسیه، چین و آمریکا قادر به دستیابی به توافقی در مورد کاهش تسلیحات هسته‌ای هستند. او خلع سلاح هسته‌ای را امری عالی توصیف کرد و اظهار داشت: در این خصوص با رهبران روسیه و چین صحبت کرده است.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده پیشتر در پیامی در رسانه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال اعلام کرده بود که به وزارت جنگ این کشور دستور داده است تا آزمایش سلاح‌های هسته‌ای را از سر بگیرد.

رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد که این تصمیم در واکنش به برنامه‌های آزمایش هسته‌ای سایر کشور‌ها اتخاذ شده است و روند اجرای آن بلافاصله آغاز خواهد شد.

ترامپ در این پیام با بیان اینکه ایالات متحده بیش از هر کشور دیگری سلاح هسته‌ای دارد، نوشت: این دستاورد، از جمله نوسازی کامل و به‌روزرسانی تسلیحات موجود، در دوره نخست ریاست‌جمهوری من محقق شد.

او همچنین ادعا کرد: به دلیل قدرت ویرانگر عظیم این سلاح‌ها، از انجام این کار متنفر بودم، اما چاره‌ای جز این نداشتم.

رئیس جمهور آمریکا همچنین خاطرنشان کرد: به دلیل برنامه‌های آزمایشی سایر کشورها، من به وزارت جنگ دستور داده‌ام که آزمایش سلاح‌های هسته‌ای ما را مانند آنها آغاز کند و این کار بلافاصله شروع خواهد شد.