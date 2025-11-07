امام جمعه موقت تکاب گفت: بانوان مسلمان با تأسی به حضرت زهرا (س) در رویارویی با دشمنان حجاب خود را حفظ و دسیسه فرهنگی دشمنان را خنثی کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجت الاسلام احسانی افزود: با نوان مسلمان با تأسی از حضرت زهرا (س) در سخت‌ترین لحظه‌ها و رویارویی با دشمنان حجاب خود را حفظ کرده و دسیسه دشمنان را خنثی کنند.

امام جمعه موقت تکاب گفت: در جنگ ۱۲ روزه نقشه دشمن تسلط و سیطره کوتاه مدت بر ایران اسلامی بود، اما بصیرت و استقامت مردم تحت رهبری خردمندانه مقام معظم رهبری نقشه آنان را نقش بر آب ساخت.

وی گفت: حضور مقتدرانه ملت خصوصا نسل جوان ایران اسلامی نشان داد نسل کنونی ایران اسلامی با روحیه جهادی بالا در صحنه‌های رویا رویی با دشمن حاضرند.

حجت الاسلام احسانی گفت: ملت بزرگ و با بصیرت ایران اسلامی ثابت کرده‌اند علیرغم تحریم‌های ظالمانه همواره در خط مقدم دفاع از ولایت و کشور هستند.

وی گفت: کسب علم و پیشرفت علمی جوانان ایران اسلامی بیش از پیش باید تقویت شده و جوانان دانشمند زیادی در کشور تربیت شوند تا از لحاظ علمی نیز کشورمان همواره سرآمد جهان باشد.