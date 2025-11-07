پخش زنده
امروز: -
همایش بزرگ پیاده روی با حضور جمع کثیری از ورزش دوستان پیرانشهری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ این همایش که امروز جمعه از ساعت هفت صبح آغاز شد، خانوادهها را از پنج راه استقلال تا پارک نیلوفر این شهرستان به پیاده روی کشاند و باعث شد تا این خانوادهها با یک روحیه شاد و مفرح روزشان راآغاز کنند.
محمدی رئیس هیئت ورزشهای همگانی استان در این خصوص گفت :اکثر هیئتهای ورزشی نیز در این همایش حضور داشتند و توان و استعداد ورزشی خودرا به نمایش گذاشتند.
این همایش از شبکه سه سیما در برنامه صبح و نشاط به صورت زنده به روی آنتن رفت.