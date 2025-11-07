طرح کاشت هفت هزار اصله نهال گیاه دارویی کاپاریس (کَبَر) با مشارکت بخش خصوصی و استقبال مردم محلی در شهرستان بردسکن آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بردسکن گفت: این طرح با هدف توسعه پایدار، جلوگیری از بیابان‌زایی و ایجاد درآمد مکمل، در راستای حمایت از معیشت مرتع‌داران و بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی گیاهان دارویی سازگار با اقلیم کویری، برای بهره‌برداران منابع طبیعی اجرا می‌شود.

حمیدرضا اقبالی افزود: گیاه کاپاریس با مقاومت بالا در برابر خشکی، نقش مهمی در حفظ خاک و تقویت اقتصاد روستایی دارد.

او با بیان اینکه طرح یاد شده می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال پایدار، افزایش درآمد خانوار‌های روستایی و حفاظت از منابع طبیعی منطقه باشد، گفت: نهال‌های کاپاریس با همکاری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی تهیه شده و به‌صورت رایگان در اختیار متقاضیان، مرتع‌داران و شرکت‌های خصوصی قرار گرفته است.

این مسئول ضمن قدردانی از مشارکت فعال مردم و بخش خصوصی، از تمامی علاقه‌مندان دعوت کرد تا با مراجعه به اداره منابع طبیعی شهرستان بردسکن، در این طرح مشارکت کنند و در مسیر توسعه کشت گیاهان دارویی مقاوم به خشکی، گام بردارند.