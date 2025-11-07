یک شنبه: تقابل من سیتی با لیورپول

یک شنبه: تقابل من سیتی با لیورپول



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به این شرح است:

* شنبه ۱۷ آبان:

اورتون - فولام

تاتنهام - منچستریونایتد

وستهام یونایتد - برنلی

ساندرلند - آرسنال

چلسی - وولورهمپتون

* یک شنبه ۱۸ آبان:

آستون ویلا - بورنموث

برنتفورد - نیوکاسل یونایتد

کریستال پالاس - برایتون

ناتینگام فارست - لیدزیونایتد

منچسترسیتی - لیورپول

در جدول تیم آرسنال با ۲۵ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های منچسترسیتی با ۱۹، لیورپول، ساندرلند و بورنموث با ۱۸ امتیاز دوم تا پنجم هستند.