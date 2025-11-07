پخش زنده
هفته یازدهم فوتبال لیگ برتر انگلیس شنبه آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به این شرح است:
* شنبه ۱۷ آبان:
اورتون - فولام
تاتنهام - منچستریونایتد
وستهام یونایتد - برنلی
ساندرلند - آرسنال
چلسی - وولورهمپتون
* یک شنبه ۱۸ آبان:
آستون ویلا - بورنموث
برنتفورد - نیوکاسل یونایتد
کریستال پالاس - برایتون
ناتینگام فارست - لیدزیونایتد
منچسترسیتی - لیورپول
در جدول تیم آرسنال با ۲۵ امتیاز صدرنشین است و تیمهای منچسترسیتی با ۱۹، لیورپول، ساندرلند و بورنموث با ۱۸ امتیاز دوم تا پنجم هستند.