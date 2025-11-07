امام‌جمعه میاندوآب گفت: یکی از مهم‌ترین توصیه‌های رهبر معظم انقلاب این است که نباید اجازه انحراف داد و عقب‌گرد داشت؛ بلکه باید روحیه انقلابی، ولایی و جهادی را حفظ کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجت‌الاسلام حمید حسن‌زاده در خطبه‌های نمازجمعه این هفته میاندوآب با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار دانشجویان و دانش‌آموزان، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در بیانات خویش به چند نکته مهم اشاره داشتند که باید مورد توجه باشد.

امام‌جمعه میاندوآب افزود: بیانات رهبر معظم انقلاب؛ اندیشه و فکر به جامعه تزریق کرده و حاوی محور‌های الهی و توحیدی است که به جامعه تزریق می‌شود و لذا این بیانات هم برای دوستان و هم برای دشمنان بسیار مهم است و ذیل هر جمله آن تحلیل وجود دارد.

وی با اشاره به دغدغه‌های مطرح شده توسط رهبر معظم انقلاب در بیانات اخیر، گفت: یکی از مهم‌ترین توصیه‌های رهبر معظم انقلاب این است که نباید اجازه انحراف داد و عقب‌گرد داشت؛ بلکه باید روحیه انقلابی، ولایی و جهادی را حفظ کرد.

حسن‌زاده با بیان اینکه اگر به دشمن اعتماد کنیم و از روحیه انقلابی، جهادی و ولایی فاصله بگیریم؛ در آن صورت خسارت می‌بینیم، تصریح کرد: لذا بر همه مردم و مسئولان واجب است که تسلیم دشمن نشده و روحیه انقلابی را حفظ کرده و جلوی انحراف و عقب‌گرد را بگیرند.

امام‌جمعه میاندوآب با تأکید بر اینکه توصیه دیگر رهبر معظم انقلاب این است که نباید توسعه و پیشرفت جامعه را وابسته به افراد کرد، افزود: نباید در مسیر پیشرفت متوقف شد و جامعه را وابسته به انسان‌ها کرد چرا که راه و مسیر مشخص است و این مسیر باید ادامه یابد.

وی با اشاره به اینکه تبیین درست از دیگر دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب است، گفت: باید به‌نوعی برای جامعه تبیین کرد که جامعه سلطه‌پذیر نباشد و مراقبت کرد تا انحراف فکری یعنی سلطه دشمن در جامعه ایجاد نشود.

حسن‌زاده در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه این هفته میاندوآب به سالروز شهادت پدر موشکی ایران؛ شهید تهرانی مقدم اشاره و با بیان اینکه مدیون نیرو‌های انقلابی و ولایی هستیم؛ اظهار کرد: همه در جنگ ۱۲ روزه متوجه شدند که اگر تهرانی مقدم‌ها و حاجی‌زاده‌ها نبودند و این قدرت موشکی را نداشتیم؛ دشمن درخواست آتش‌بس نمی‌داد.

امام‌جمعه میاندوآب به حضور استاندار در این شهرستان نیز اشاره کرد و گفت: نگاه مثبت استاندار آذربایجان غربی به موضوع سرمایه‌گذاری جای تقدیر و تشکر و حمایت دارد و فکر نمی‌کنم دوره‌ای پیدا شود که چنین نگاه مثبتی به سرمایه‌گذاری باشد و ما نیز از تمام سرمایه‌گذاران برای حضور در این شهر دعوت می‌کنیم و از آنها حمایت می‌کنیم تا با رفع موانع؛ زمینه را برای سرمایه‌گذاری فراهم کنیم.

وی هم چنین از حضور آحاد مختلف مردم و مسئولان در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان تقدیر و تشکر و گفت: ۱۳ آبان مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویان و مستکبران بود.

حسن‌زاده به ایام فاطمیه نیز اشاره و اظهار کرد: باید اطعام فاطمی مورد توجه بوده و مراسم‌های این ایام پرشور برگزار شود.