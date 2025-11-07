به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، امام جمعه مهاباد درخطبه‌های نماز جمعه امروز در جمع نمازگزاران، نقض توافق آتش بس در غزه و شهادت جمع کثیری از مردم مظلوم این باریکه از سوی رژیم صهیونسیتی را محکوم کرد و گفت: تنها راه چاره مسلمانان برای مقابله با دشمنان این است که به آتش بس دلخوش نباشند و خود را قوی کنند.

ماموستا عبدالسلام امامی درادامه با اشاره به انتشار شایعاتی مبنی بر دخل و تصرف در زمین‌های موقوفه حاشیه رودخانه مهاباد و پارک ملت، افزود: افکار عمومی با هرگونه تغییرکاربری دراین موقوفات مخالف است.

امام جمعه مهاباد همچنین افزایش قربانیان سوانح جاده‌ای درآذربایجان غربی و مهاباد را نگران کننده دانست و اظهارداشت: این حوادث خانواده‌های زیادی را داغدارکرده است.

ماموستا امامی افزود: در ۶ ماهه نخست امسال ۴۳۴ نفر در سوانح جاده‌ای استان جان خود را از دست دادند که از این تعداد ۳۱۳ نفر در حوادث بین شهری، ۹۶ نفر در داخل شهر‌ها و بقیه هم در حوادث جاده‌ای روستایی جان باختند.

امام جمعه مهاباد درادامه، خواستاراستانداردسازی جاده مهاباد- بوکان و محور برهان شد و از مردم و به ویژه رانندگان خواست با استفاده مناسب از وسیله نقلیه و رعایت قانون راهنمایی و رانندگی و اخلاق حرفه‌ای درکاهش سوانح جاده‌ای نقش خود را ایفا کنند.